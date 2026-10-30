Patrick Stewart Meninggal Dunia pada Usia 86 Tahun, Ikon Star Trek dan X-Men Berpulang

PONTIANAK POST - Kabar duka datang dari dunia perfilman internasional. Aktor legendaris asal Inggris, Sir Patrick Stewart, meninggal dunia pada usia 86 tahun. Ia dikenal luas melalui perannya sebagai Captain Jean-Luc Picard dalam serial Star Trek: The Next Generation dan Professor Charles Xavier dalam waralaba film X-Men.

Dikutip dari Associated Press (AP), Stewart meninggal dunia di Los Angeles pada Rabu, 28 Oktober 2026. Juru bicaranya, Kelly Bush Novak, menyampaikan bahwa sang aktor meninggal setelah menjalani perjalanan singkat melawan penyakit Alzheimer dan demensia Lewy body.

Kabar mengenai kondisi kesehatannya tersebut sebelumnya belum pernah diungkapkan kepada publik.

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Kepergian Stewart menjadi kehilangan besar bagi dunia hiburan. Sepanjang kariernya, ia tidak hanya dikenal melalui film dan televisi, tetapi juga memiliki perjalanan panjang sebagai aktor teater dengan kemampuan akting yang kuat, terutama dalam membawakan karya-karya William Shakespeare.

Dikenal sebagai Captain Picard dan Professor X

Advertisement Nama Patrick Stewart semakin dikenal secara internasional setelah memerankan Captain Jean-Luc Picard dalam serial Star Trek: The Next Generation.

Serial tersebut berlangsung selama tujuh tahun dengan total 178 episode dan melahirkan empat film layar lebar. Karakter Picard dikenal sebagai pemimpin kapal luar angkasa USS Enterprise yang mengedepankan kecerdasan, ketegasan, dan kemanusiaan.

Stewart juga dikenal melalui perannya sebagai Professor Charles Xavier dalam waralaba X-Men. Ia pertama kali memerankan karakter tersebut dalam trilogi awal yang dirilis pada 2000 hingga 2006.

Setelah itu, ia kembali tampil dalam sejumlah film lanjutan, termasuk Logan pada 2017 dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness pada 2022.

AP juga mencatat Stewart kembali memerankan Professor X dalam film mendatang Avengers: Doomsday. Salah satu penampilan terakhirnya di layar lebar adalah dalam film The Sheep Detectives yang dirilis pada 2026.

Menghabiskan 14 Tahun Bersama Royal Shakespeare Company

Sebelum dikenal sebagai bintang Star Trek dan X-Men, Stewart telah membangun reputasi sebagai aktor teater.