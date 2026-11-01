Bimbim Slank Membaca Perubahan Banyuwangi Lewat Waktu, Kenangan Lagu Kirim Aku Bunga, dan Jejak Buda

Bimbim bersama personel Slank konferensi pers sebelum konser di Banyuwangi, Jawa Timur. Minggu (1/11) (ANTARA/Novi Husdinariyanto)

Advertisement PONTIANAK POST – Waktu mengubah wajah sebuah daerah, tetapi tidak selalu menghapus kenangan yang pernah tumbuh di dalamnya. Bagi Bimbim, drummer sekaligus pentolan grup musik Slank, Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi salah satu tempat yang memperlihatkan bagaimana perubahan dan ingatan dapat berjalan beriringan.

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Setelah mengenal Banyuwangi sejak 1992, Bimbim melihat daerah tersebut kini berkembang dengan wajah yang jauh berbeda. Salah satu perubahan yang paling mudah dikenali, menurut dia, terlihat dari bertambahnya hotel dengan fasilitas yang semakin baik.

"Banyuwangi sudah berubah banget ya, dulu cuma ada satu, sekarang di mana-mana ada hotel bagus-bagus," kata Bimbim dalam konferensi pers di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu.

Pandangan tersebut disampaikan menjelang penampilan Slank dalam rangkaian "Berani Kita Beda Tour" atau Tour ke-10 Hey Slank di Pantai Marina Boom, Minggu (1/11) malam. Konser itu menjadi kesempatan bagi grup musik legendaris tersebut untuk kembali bertemu dengan para penggemarnya di Banyuwangi.

Bagi Slank, Banyuwangi bukan sekadar tempat singgah untuk menggelar pertunjukan. Daerah tersebut menyimpan bagian dari perjalanan kreatif mereka. Sejak kunjungan pertama pada 1992, sejumlah pengalaman telah membentuk ikatan emosional antara para personel Slank dan daerah di ujung timur Pulau Jawa itu.

Salah satu jejak paling berkesan adalah lahirnya lagu "Kirim Aku Bunga". Karya yang dirilis pada 1993 tersebut mulai diciptakan ketika Slank berada di Banyuwangi pada 1992. Sebuah lagu akhirnya menjadi penanda bahwa pengalaman yang telah berlalu dapat tetap hidup melalui karya.

"Dulu, pada 1992 ada memori yang tidak bisa dilupakan banget, kami bikin lagu 'Kirim Aku Bunga' itu di Banyuwangi," kata Bimbim.

Ingatan Bimbim tentang Banyuwangi ternyata tidak hanya tersimpan dalam musik. Cita rasa kuliner khas daerah itu juga menjadi bagian dari pengalaman yang melekat dalam memorinya. Salah satu yang paling diingat adalah Sego Tempong, makanan khas Banyuwangi dengan sambal bercita rasa pedas.

"Iya dulu (mencicipi Sego Tempong) bersama Bunda, sedih sih, tapi ya kalau saya ingat Banyuwangi tuh ingatnya nasi tempong, sambelnya bikin nagih," kata Bimbim.

Di sela agenda konser, para personel Slank juga diajak mengenal sejumlah bagian Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Mereka melihat berbagai fasilitas di kawasan tersebut, termasuk penginapan berbentuk bunker yang biasa digunakan untuk menerima tamu kehormatan.

Perjalanan kemudian berlanjut ke Sumur Sritanjung yang berkaitan dengan legenda asal-usul Banyuwangi. Rombongan Slank juga mengunjungi rumah tradisional masyarakat Suku Osing.