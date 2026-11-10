Pemerintah Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar untuk Konten Medsos

PONTIANAK POST – Pemerintah mengalokasikan anggaran negara Rp14,7 miliar untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Kontrak tersebut digunakan untuk berbagai layanan publikasi di media sosial, mulai dari video TikTok, Instagram Reels, Instagram Story, konten YouTube RANS Entertainment, hingga kehadiran Raffi dalam sejumlah acara.

Temuan itu diungkap Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui siaran pers bertajuk Pajak Rakyat untuk Belanja Buzzer: Dua Kementerian Mengontrak Perusahaan Raffi Ahmad untuk Menyediakan Jasa Influencer Senilai Rp14,7 Miliar.

Advertisement Berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikutip ICW, Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada periode 2025–2026.

Dari lima paket Kemendikbudristek, anggaran Rp452,6 juta dialokasikan untuk penayangan video YouTube RANS Entertainment. Kemudian, Rp205,8 juta untuk Instagram Reels, Rp575,6 juta untuk Instagram Story, Rp144,4 juta untuk TikTok, serta Rp2,5 miliar untuk kehadiran dalam acara atau event attendance.

Adapun tiga paket KKP masing-masing bernilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total kontrak dari kementerian tersebut mencapai Rp10,8 miliar.

Advertisement Temuan ini menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berbagai sektor pelayanan publik. ICW menilai belanja jasa influencer tersebut menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan uang negara.

Disorot setelah Klarifikasi Kehadiran di Acara

Temuan ICW juga kembali mengingatkan publik pada polemik kehadiran Raffi dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober lalu.

Saat itu, Raffi menyampaikan permintaan maaf karena mengaku tidak mengetahui adanya peserta bayaran dalam acara tersebut. Dia menyebut peristiwa itu menjadi pengingat agar lebih cermat dalam menerima informasi dan mengambil keputusan.