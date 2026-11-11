Pemeran Film 5 cm: Revolusi Hati Latihan Menyelam Dua Bulan, Basarnas Dilibatkan dalam Syuting

Pemeran film "5 cm: Revolusi Hati", Bima Sena (kiri), Roman King (kanan), dan Olivia Morisson (tengah) mengunjungi ANTARA Heritage Center (AHC) di Jakarta, Rabu (11/11/2026), untuk mempromosikan film mereka yang akan ditayangkan di bioskop pada 24 Desember 2026. (ANTARA)

PONTIANAK POST - Para pemeran film 5 cm: Revolusi Hati menjalani persiapan khusus sebelum melakukan pengambilan gambar di laut. Roman King, Olivia Morrison, dan Bima Sena mengikuti latihan menyelam selama sekitar dua bulan untuk menghadapi tantangan syuting di perairan Banyuwangi, Jawa Timur.

Advertisement Saat mengunjungi ANTARA Heritage Center di Jakarta, Rabu (11/11), untuk mempromosikan film tersebut, ketiganya menceritakan persiapan yang mereka jalani. Latihan mencakup teknik scuba diving dan freediving di kolam renang hingga Pulau Pramuka.

Mereka juga mengikuti pelatihan bersama instruktur dari Scuba Schools International (SSI) hingga memperoleh lisensi menyelam.

Olivia mengatakan, para pemeran terlebih dahulu mempelajari penggunaan peralatan menyelam sebelum berlatih di laut.

Advertisement “Kita belajar mulai dari cara memakai peralatannya, scuba tank untuk, untuk oksigen, dan lain-lain. Setelah tiga hari latihan diving indoor, baru kita latihan diving di Pulau Pramuka, kurang lebih latihan selama dua bulan,” kata Olivia.

Bima menambahkan, latihan tersebut cukup menantang, tetapi memberikan pengalaman baru bagi para pemeran.

“Meski menantang, ini seru banget buat kami, bahkan kita sudah memiliki lisensi menyelam,” ujar Bima.

Menurut Bima, latihan scuba diving menjadi bagian dari persiapan untuk menunjang keselamatan pemeran selama pengambilan gambar. Sementara itu, teknik freediving digunakan untuk kebutuhan adegan dalam film.

Pengalaman latihan itu ternyata membuat para pemeran semakin menikmati aktivitas menyelam. Roman bahkan mengaku sulit diajak keluar dari air ketika sudah mulai menyelam.

“Susah banget keluarin kita kalau kita sudah kena air,” kata Roman.

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Syuting di Banyuwangi Tertunda karena Ombak Besar

Selain keterampilan menyelam, kondisi alam menjadi tantangan tersendiri selama proses produksi film. Kru dan pemeran harus menyesuaikan jadwal pengambilan gambar dengan cuaca serta kondisi perairan.

Olivia menceritakan, jadwal syuting di Banyuwangi pernah dihentikan sementara selama dua hari karena ombak terlalu besar dan membahayakan keselamatan.

“Di base camp tempat kita menunggu, itu sempat kita sampai dua hari harus tidak syuting itu karena ombaknya terlalu bahaya,” katanya.

Perubahan kondisi alam juga membuat durasi produksi lebih panjang dari rencana awal. Syuting yang semula dijadwalkan berlangsung selama dua minggu akhirnya memakan waktu sekitar 1,5 bulan.

“Syuting di alam juga tidak bisa diprediksi, awalnya rencana syuting dua minggu, ternyata harus sampai 1,5 bulan di sana,” ujar Olivia.

Bima mengatakan, pengambilan gambar di alam terbuka juga menuntut para pemeran menjaga stamina. Jadwal kerja bisa berubah mengikuti kebutuhan pengambilan gambar dan kondisi alam.

“Syuting dengan alam itu bukan hal yang cukup mudah untuk dilakukan. Jadi ada banyak tantangannya. Stamina harus selalu siap, besok tiba-tiba jam dua pagi, kita harus kejar matahari terbit,” kata Bima.

Basarnas Dilibatkan dalam Syuting di Laut

Roman, Olivia, dan Bima menyebut tim produksi mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pemeran dan kru selama proses pengambilan gambar.

Untuk mendukung kegiatan syuting di laut, tim produksi juga melibatkan petugas Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas.

Bima menceritakan, kondisi ombak bahkan sempat menyebabkan kapal yang akan digunakan untuk syuting mengalami kerusakan.

“Kapal yang mau dipakai untuk syuting ada yang patah, rusak terhempas ombak. Sampai Basarnas pun ikut ambil andil dalam proses syuting ini,” kata Bima.