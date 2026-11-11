250 Film Indonesia Antre Tayang, Layar Bioskop Masih Terbatas

Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Fauzan Zidni (kedua kanan) berfoto bersama jajaran Komite Festival Film Indonesia (FFI) 2026 dan tamu undangan seusai konferensi pers menjelang Malam Anugerah Piala Citra FFI 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026). (ANTARA/Farika Nur Khotimah)

Advertisement PONTIANAK POST - Sekitar 250 film Indonesia saat ini masih mengantre untuk ditayangkan di bioskop. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum seimbangnya pertumbuhan produksi film dengan ketersediaan layar penayangan di Tanah Air.

Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Fauzan Zidni mengatakan, Indonesia saat ini hanya memiliki sekitar 2.000 layar bioskop. Padahal, menurutnya, jumlah ideal yang dibutuhkan mencapai 10.000 layar.

Hal itu disampaikan Fauzan dalam konferensi pers menjelang Malam Anugerah Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Rabu (11/11).

Advertisement "Kalau produksi itu kita saat ini kondisinya agak oversupply karena masih ada 250 yang antre untuk tanggal tayang, tapi keterbatasan jumlah layar kita punya 2.000-an di seluruh Indonesia, harusnya kan 10.000," kata Fauzan.

Menurut dia, keterbatasan sarana penayangan menjadi salah satu hambatan struktural dalam pengembangan industri perfilman nasional. Pertumbuhan bioskop di Indonesia juga baru sekitar empat persen dan belum seimbang dengan peningkatan produksi film.

Karena itu, Fauzan berharap semakin banyak ruang pemutaran film yang tersedia, baik melalui jalur komersial maupun ruang pemutaran kolektif yang dikelola masyarakat.

"Jadi, harapannya lebih banyak lagi ruang-ruang putar yang baik secara komersil maupun juga secara kolektif oleh masyarakat," katanya.

"Kita itu bikin film untuk ditonton," ia menambahkan.

BPI Dorong Perluasan Penonton Film Nasional

Selain penambahan ruang pemutaran, Fauzan menilai industri perfilman nasional perlu memperluas basis penonton dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya sineas Indonesia.

Pengembangan industri juga membutuhkan dukungan talenta kreatif baru. Karena itu, fasilitas pendidikan dan pelatihan di bidang perfilman perlu ditingkatkan untuk mendukung regenerasi sumber daya manusia.