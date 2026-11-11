Kementerian Kebudayaan Siapkan Dana Koproduksi Film Rp20 Miliar, Ikuti Jejak Prancis

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan keterangan dalam konferensi pers mengenai Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta pada Rabu (11/11/2016). (ANTARA/Farika Nur Khotimah)

PONTIANAK POST - Kementerian Kebudayaan menyiapkan pendanaan koproduksi film sebesar Rp20 miliar untuk memperluas kolaborasi sineas Indonesia dengan industri perfilman internasional.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, pendanaan tersebut akan menjadi skema baru di luar program pendampingan yang sudah disiapkan pemerintah.

"Selain skema pendampingan, kita juga akan membuka skema baru, yaitu co-production fund, sebesar Rp20 miliar," kata Fadli dalam konferensi pers mengenai Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Rabu (11/11).

Menurut Fadli, skema pendanaan itu mengadopsi model yang dijalankan Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) di Prancis.

Program tersebut direncanakan hadir pada Desember 2026 atau Januari 2027. Pendanaan ini ditujukan untuk mendukung kerja sama produksi film antara sineas Indonesia dan mitra internasional.

Fadli juga berharap dukungan pemerintah dapat diperluas ke berbagai tema film, mulai dari film anak-anak, cerita rakyat Nusantara, hingga film sejarah berskala besar.

"Kami akan meyakinkan Bapak Presiden agar afirmasi ini diperluas ke tema lain, film anak-anak, cerita rakyat Nusantara, hingga film kolosal sejarah kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya," katanya.

Sineas Indonesia Difasilitasi ke Festival Internasional

Selain menyiapkan pendanaan koproduksi, Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pelaku industri film Indonesia untuk berpartisipasi dalam sejumlah festival internasional.

Festival yang disebut antara lain Festival Film Cannes di Prancis, Festival Film Berlin (Berlinale) di Jerman, Festival Film Busan di Korea Selatan, dan Festival Film Rotterdam di Belanda.

Fadli juga menyampaikan bahwa Dana Indonesiana mencakup dukungan dan fasilitasi bagi insan perfilman.

"Plafon dana abadi kebudayaan ini telah kita tingkatkan hingga Rp8 triliun, dengan pemanfaatan hasil kelola sekitar Rp350 miliar hingga Rp500 miliar per tahun," katanya.