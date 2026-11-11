Pemeran Film 5 cm: Revolusi Hati Siapkan Penampilan Terbaik, Sukses Film Pertama Jadi Motivasi

Pemeran film "5 cm: Revolusi Hati", Bima Sena (kiri), Roman King (tengah), dan Olivia Morisson (kanan) mengunjungi ANTARA Heritage Center (AHC) di Jakarta, Rabu (11/11/2026), untuk mempromosikan film mereka, yang akan diputar di bioskop mulai 24 Desember 2026. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Advertisement PONTIANAK POST - Kesuksesan film 5 cm yang dirilis pada 2012 menjadi motivasi bagi para pemeran prekuelnya, 5 cm: Revolusi Hati, untuk menghadirkan penampilan terbaik.

Aktor Roman King saat mengunjungi ANTARA Heritage Center di Jakarta, Rabu (11/11), untuk mempromosikan film tersebut mengatakan kesempatan berperan dalam 5 cm: Revolusi Hati merupakan sebuah kehormatan baginya.

Menurut Roman, antusiasme penonton terhadap film pertama mendorong para pemeran prekuel mempersiapkan diri secara maksimal.

Advertisement "Kalau tidak ada film yang pertama, tidak akan ada film yang ini. Dan film pertama itu salah satu film ikonik di Indonesia," katanya.

"Jadi, karena itu kita benar-benar menyiapkan segalanya sangat matang dan memberikan yang terbaik untuk film ini," kata Roman, yang berperan sebagai Zafran dalam 5 cm: Revolusi Hati.

Pemeran 5 cm: Revolusi Hati, seperti Roman, Olivia Morrison, dan Bima Sena, menyadari sebagian penonton film pertama mungkin memiliki ekspektasi tertentu terhadap prekuelnya.

Bima mengatakan komentar dan harapan penonton setelah pengumuman jajaran pemeran menjadi tekanan tersendiri bagi mereka.

"Ketika pengumuman jajaran pemeran juga sudah banyak komentar dan banyak orang yang punya ekspektasi sendiri tentang film ini, dan itu tentu jadi tekanan buat kami, tapi itu semua sudah dilalui, dan kami ingin membuktikan bahwa kami sudah sangat memberikan yang terbaik," kata Bima.

Saling Mendukung Selama Proses Produksi

Untuk menghadirkan penampilan terbaik, para pemeran 5 cm: Revolusi Hati saling mendukung selama proses produksi film.

Olivia mengatakan mereka tetap menghargai apabila sebagian penonton nantinya masih menganggap film pertama sebagai karya terbaik.

"Walaupun nanti film ini sudah tayang dan semisal mereka akan masih tetap berpikir bahwa film pertama itu yang terbaik, itu enggak apa-apa, it's fine, selama kita sudah berusaha yang terbaik, baik untuk penonton maupun untuk diri kita sendiri," kata Olivia.

5 cm: Revolusi Hati Tayang Desember 2026

Film 5 cm: Revolusi Hati yang disutradarai Emil Heradi dijadwalkan tayang di bioskop mulai 24 Desember 2026.

Dalam prekuel film populer 5 cm yang dirilis pada 2012 tersebut, Roman King berperan sebagai Zafran, Olivia Morrison sebagai Astri, dan Bima Sena memerankan Ari Wibowo.