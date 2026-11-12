Scarlett Johansson Kritik Tawaran Film Hollywood, Sebut Studio Tak Jelas Menentukan Target Penonton

PONTIANAK POST - Aktris Scarlett Johansson mengaku pernah menolak tawaran proyek film dari studio besar Hollywood karena mempertanyakan siapa sebenarnya target penontonnya. Ia bahkan pernah menyarankan eksekutif studio agar tidak memproduksi film yang dinilainya tidak memiliki arah jelas.

Pernyataan tersebut disampaikan Johansson dalam wawancara dengan Los Angeles Times pada November 2026, saat mempromosikan film terbarunya, Paper Tiger.

Advertisement Johansson mengatakan, salah satu pertimbangannya dalam memilih proyek adalah memastikan film tersebut memiliki penonton yang ingin menyaksikannya.

“Apakah saya membuat sesuatu yang ingin ditonton orang lain? Apakah ada penonton untuk film ini? Saya tidak membuat film hanya untuk diri saya sendiri,” kata Johansson dikutip dari Variety, Kamis (12/11).

Ia mengaku terkadang harus menyampaikan keberatan secara langsung ketika menerima tawaran proyek dari studio.

Advertisement “Terkadang saya mendapatkan tawaran proyek dari studio dan harus mengatakan, 'Saya rasa kalian tidak seharusnya membuat film ini. Saya tidak tahu untuk siapa film ini dibuat. Rasanya tidak bertanggung jawab jika film seperti ini diproduksi,'” ujarnya.

Scarlett Johansson Pertimbangkan Penonton Sebelum Memilih Film

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Johansson tidak hanya mempertimbangkan karakter atau cerita ketika menerima tawaran pekerjaan. Ia juga memikirkan alasan sebuah film dibuat dan siapa yang akan menjadi penontonnya.

Meski dikenal luas melalui perannya sebagai Black Widow dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), Johansson tetap mengambil bagian dalam film independen.

Salah satunya adalah Paper Tiger, drama independen yang diakuisisi Neon menjelang pemutaran perdana dunia di Festival Film Cannes pada 2026.