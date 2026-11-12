Anne Hathaway Raih American Riviera Award 2027 Berkat Perannya di The Odyssey

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Anne Hathaway. (Universal Pictures)

Advertisement PONTIANAK POST - Aktris Anne Hathaway akan menerima penghargaan American Riviera Award dalam ajang Santa Barbara International Film Festival (SBIFF) ke-42 pada 5 Februari 2027.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas penampilannya sebagai Penelope dalam film The Odyssey karya sutradara Christopher Nolan.

Hathaway akan menerima penghargaan melalui acara penghormatan dan sesi perbincangan langsung yang menjadi bagian dari festival tersebut.

Direktur Eksekutif SBIFF Roger Durling mengatakan Hathaway memiliki kemampuan akting yang mengesankan, komitmen kuat, serta fleksibilitas dalam memerankan beragam karakter.

“Anne Hathaway selalu membuat saya terkesan dengan kecanggihan teatrikal, komitmen yang teguh, dan kemampuannya yang luar biasa dalam memerankan berbagai karakter,” kata Durling dilansir Variety, Kamis (12/11).

Ia secara khusus memuji penampilan Hathaway dalam The Odyssey, yang dinilainya sebagai salah satu performa terbaik sepanjang karier sang aktris.

“Dalam 'The Odyssey', ia memberikan penampilan yang memukau, salah satu yang terbaik sepanjang kariernya. Ia menyalurkan kemarahan yang terpendam dan kompleksitas emosional mendalam melalui karakter yang kuat, rentan, menyentuh, dan tak terlupakan,” ujar Durling.

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American Riviera Award Mengakui Kontribusi di Perfilman Amerika

American Riviera Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada aktor atau aktris yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap perfilman Amerika.

Sejumlah nama besar pernah menerima penghargaan tersebut, di antaranya Ethan Hawke, Zoe Saldaña, Mark Ruffalo, Brendan Fraser, Kristen Stewart, Renee Zellweger, Viggo Mortensen, Sam Rockwell, Jeff Bridges, Michael Keaton, dan Rachel McAdams.

Penghargaan ini juga pernah diberikan kepada Patricia Arquette, Robert Redford, Quentin Tarantino, dan Martin Scorsese.

Hathaway sendiri merupakan aktris peraih Academy Award, Golden Globe, Screen Actors Guild (SAG) Award, dan BAFTA Award.

Anne Hathaway Tampil dalam Sejumlah Film Sepanjang 2026

Selain The Odyssey, Hathaway juga tampil dalam beberapa film lain sepanjang 2026. Daftar tersebut mencakup Mother Mary, The Devil Wears Prada 2, The End of Oak Street, dan Verity.

Verity merupakan adaptasi dari novel terlaris karya Colleen Hoover.

Hathaway juga memiliki sejumlah proyek mendatang. Ia dijadwalkan terlibat dalam Alone at Dawn garapan Ron Howard, Days of Thunder 2 bersama Tom Cruise, serta The Princess Diaries 3.

Dalam film ketiga The Princess Diaries, Hathaway akan kembali memerankan Mia Thermopolis, karakter yang membawanya dikenal luas oleh penonton.

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Santa Barbara International Film Festival Digelar Februari 2027

Santa Barbara International Film Festival ke-42 dijadwalkan berlangsung pada 3–13 Februari 2027.

Rangkaian acara festival meliputi pemutaran film, sesi tanya jawab bersama pembuat film, panel industri, serta penghormatan kepada para insan perfilman.