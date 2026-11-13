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Entertainment

BTS Absen dari Coachella 2027, Jisoo BLACKPINK, NCT, dan BABYMONSTER Masuk Lineup

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Penulis: Uray Ronald

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Jisoo BLACKPINK. (IG)
Jisoo BLACKPINK. (IG)

 

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PONTIANAK POST  – BTS tidak masuk dalam daftar penampil Coachella Valley Music and Arts Festival 2027. Kepastian itu terlihat setelah penyelenggara festival musik tahunan tersebut merilis lineup resmi pada 11 November waktu Korea.

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Sebelumnya, peluang BTS tampil di salah satu festival musik terbesar dunia itu sempat menjadi pembicaraan. Namun, nama grup asal Korea Selatan tersebut tidak tercantum dalam poster lineup yang diumumkan melalui akun media sosial resmi Coachella.

Mengutip laporan media Korea, festival Coachella 2027 akan berlangsung di Empire Polo Club, Indio, California, Amerika Serikat, pada 9–11 April dan 16–18 April 2027.

Sejumlah musisi dunia masuk dalam daftar penampil utama atau headliner, yakni Dua Lipa, Tame Impala, dan SZA. Daddy Yankee juga dijadwalkan mengisi penampilan spesial.

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Negosiasi Penampilan BTS Dikabarkan Gagal

Sebelum pengumuman resmi, publik sempat menaruh harapan BTS akan tampil di Coachella 2027. Publikasi industri musik Amerika Serikat, HITS Daily Double, sebelumnya melaporkan promotor Coachella, Goldenvoice, tengah aktif bernegosiasi untuk memasukkan BTS ke dalam lineup.

Harapan tersebut menguat setelah CEO Goldenvoice Paul Tollett diketahui menghadiri langsung penampilan BTS dan bertemu dengan Chairman HYBE Bang Si-hyuk.

Namun, sejumlah media luar negeri kemudian melaporkan negosiasi kedua pihak tidak mencapai kesepakatan. Media hiburan Amerika Serikat, TMZ, juga menyebut Coachella telah berupaya menghadirkan BTS, tetapi kesepakatan tersebut tidak terwujud.

Dengan tidak tercantumnya nama BTS dalam lineup resmi, peluang grup tersebut tampil di Coachella 2027 semakin kecil.

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Lima Artis Korea Masuk Lineup Coachella 2027

Meski BTS absen, lima artis Korea tetap masuk dalam daftar penampil Coachella 2027. Mereka adalah Jisoo BLACKPINK, NCT, BABYMONSTER, Leenalchi, dan Peggy Gou.

Jisoo akan menjalani penampilan solo pertamanya di Coachella. Sebelumnya, ia pernah tampil bersama BLACKPINK dalam festival tersebut pada 2019 dan 2023.

Jisoo, Leenalchi, dan Peggy Gou dijadwalkan tampil pada 9 dan 16 April. Sementara itu, NCT akan naik panggung pada 10 dan 17 April, sedangkan BABYMONSTER dijadwalkan tampil pada 11 dan 18 April.

Kehadiran para musisi tersebut menghadirkan beragam warna musik Korea, mulai dari penampilan solo Jisoo, grup K-pop, hingga Leenalchi yang dikenal dengan musik berakar pada tradisi Korea.

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K-pop Terus Hadir di Coachella

Coachella merupakan festival musik tahunan yang digelar setiap April di Indio, California, Amerika Serikat. Festival ini menghadirkan sejumlah musisi papan atas dari berbagai negara.

Artis K-pop juga terus mendapat tempat dalam gelaran tersebut. BLACKPINK menjadi grup perempuan K-pop pertama yang tampil di Coachella pada 2019. Pada 2023, grup tersebut kembali mencatat sejarah sebagai artis Asia pertama yang menjadi headliner festival.

Selain BLACKPINK, aespa tampil pada 2022, disusul LE SSERAFIM dan ATEEZ pada 2024, serta ENHYPEN pada 2025.

Pada 2026, BIGBANG, TAEMIN, dan KATSEYE juga dijadwalkan tampil, menunjukkan kehadiran artis Korea dalam festival musik internasional tersebut.*

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Editor : Uray Ronald
Sumber : sportschosun
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