Deadpool dan Wolverine Berpeluang Muncul di Avengers: Doomsday?

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Deadpool dan Wolverine. (Walt Disney)

Advertisement PONTIANAK POST - Peluang Ryan Reynolds dan Hugh Jackman kembali memerankan Deadpool dan Wolverine dalam film Avengers: Doomsday menjadi bahan spekulasi penggemar Marvel. Keduanya tercantum dalam daftar penulis tambahan film tersebut di direktori Writers Guild of America (WGA).

Informasi itu ditemukan penggemar Marvel yang menelusuri direktori resmi WGA. Nama Reynolds dan Jackman tercantum bersama delapan penulis lainnya dalam bagian additional literary materials atau materi sastra tambahan.

Kredit tersebut memunculkan dugaan bahwa keduanya ikut membantu penulisan dialog atau materi yang berkaitan dengan karakter mereka. Namun, daftar penulis itu belum memastikan bahwa Deadpool dan Wolverine akan muncul dalam film tersebut.

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Ryan Reynolds Pernah Menulis Film Deadpool

Keterlibatan Reynolds dalam penulisan film Marvel bukan hal baru. Ia sebelumnya tercatat sebagai salah satu penulis Deadpool 2 dan Deadpool & Wolverine.

Sementara itu, kredit dalam Avengers: Doomsday menjadi kredit penulisan pertama bagi Jackman.

Meski demikian, belum diketahui secara pasti bagian cerita atau materi apa yang ditulis keduanya untuk film terbaru Avengers tersebut.

Menurut keterangan WGA, additional literary materials merupakan kredit resmi bagi penulis anggota serikat yang memberikan kontribusi penulisan untuk film layar lebar, tetapi tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kredit penulis utama.

Ryan Reynolds Beri Isyarat di Media Sosial

Spekulasi semakin menarik setelah Reynolds mengunggah sebuah video dari film Deadpool & Wolverine melalui akun X miliknya. Unggahan tersebut dinilai sebagai respons samar terhadap informasi mengenai kredit penulis Avengers: Doomsday.

Namun, unggahan itu belum memberikan penjelasan langsung mengenai keterlibatan Reynolds maupun Jackman dalam film tersebut.

Variety menyebut telah menghubungi perwakilan Marvel, Reynolds, dan Jackman untuk meminta komentar terkait daftar kredit tersebut.

Hingga informasi dalam laporan itu diterbitkan, belum ada konfirmasi mengenai apakah kedua aktor akan kembali tampil sebagai Deadpool dan Wolverine.

Daftar Kredit Penulis Belum Menjadi Konfirmasi Pemeran

Penulisan materi tambahan dalam sebuah film tidak otomatis berarti penulisnya akan tampil sebagai aktor. Karena itu, pencantuman nama Reynolds dan Jackman belum cukup untuk memastikan keduanya menjadi bagian dari jajaran pemeran Avengers: Doomsday.

Direktori WGA juga menyertakan catatan bahwa sebagian informasi dalam basis datanya berasal dari laporan mandiri para penulis dan tidak seluruhnya diverifikasi secara independen.