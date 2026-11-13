Marvel Tegaskan Robert Downey Jr. Bukan Tony Stark di Avengers: Doomsday, Bakal Jadi Penjahat

Advertisement Robert Downey Jr.

PONTIANAK POST - Marvel Studios memastikan Robert Downey Jr. memerankan Victor Von Doom, bukan Tony Stark atau varian Iron Man, dalam film Avengers: Doomsday. Penegasan itu disampaikan langsung oleh Presiden Marvel Studios Kevin Feige di tengah berbagai spekulasi mengenai kembalinya aktor tersebut ke Marvel Cinematic Universe (MCU).

Dalam wawancara dengan Empire, Feige ditanya apakah karakter Doctor Doom yang diperankan Downey Jr. merupakan varian Tony Stark dari semesta lain atau sosok yang sepenuhnya berbeda.

“Apakah Steve Rogers merupakan varian Johnny Storm?” kata Feige, merujuk pada Chris Evans yang pernah memerankan Johnny Storm dalam film Fantastic Four produksi 20th Century Fox sebelum dikenal sebagai Steve Rogers atau Captain America di MCU.

Feige kemudian menegaskan bahwa Doctor Doom dalam film tersebut benar-benar Victor Von Doom.

“Orang-orang bertanya, 'Apakah Doom hanya varian dari karakter lain? Apakah ini sekadar jalan pintas untuk menghadirkan kembali karakter lama?' Jawabannya tidak. Dia adalah Victor Von Doom,” ujarnya.

Robert Downey Jr. Jadi Karakter Berbeda dari Iron Man

Pernyataan Feige memperjelas bahwa Marvel tidak sekadar mengubah Tony Stark menjadi penjahat. Downey Jr. sebelumnya dikenal sebagai pemeran Iron Man sejak film Iron Man (2008), yang menjadi salah satu fondasi utama MCU.

Namun, situasi ini berbeda dari Chris Evans. Evans memerankan Johnny Storm dalam film Fantastic Four produksi 20th Century Fox, sebelum bergabung dengan MCU sebagai Captain America.

Kehadiran konsep multiverse membuat kemungkinan pertemuan berbagai versi karakter dari semesta berbeda tetap terbuka. Meski begitu, Feige menegaskan bahwa sosok yang dimainkan Downey Jr. adalah Victor Von Doom, bukan Tony Stark dari semesta alternatif.

Dalam komik Marvel, pernah ada cerita yang menghubungkan Tony Stark dengan Doctor Doom. Salah satunya melalui What If? Iron Man: Demon in an Armor (2010), yang mengisahkan Tony Stark kehilangan ingatan dan menjadi penjahat.

Namun, penjelasan Feige mengindikasikan bahwa versi Doom dalam Avengers: Doomsday tidak mengikuti konsep tersebut.

Doctor Doom Digambarkan sebagai Penjahat yang Menakutkan

Sutradara Joe dan Anthony Russo juga memberikan gambaran mengenai karakter Doctor Doom yang diperankan Downey Jr.

Joe Russo menyebut Doom sebagai sosok bergaya gotik dengan kekuatan besar dan kemampuan sihir gelap. Karakter tersebut bahkan digambarkan tidak ragu mengorbankan apa pun demi mendapatkan keinginannya.

“Dia adalah karakter gotik, karakter yang sangat kuat dengan sihir yang sangat gelap. Dia tidak keberatan menjual jiwanya demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia layak ditakuti,” kata Joe Russo.

Sang sutradara juga mengungkapkan bahwa Doom merupakan seorang ayah yang mengalami trauma dan kehilangan anaknya. Pengalaman tersebut disebut menjadi bagian penting yang membentuk karakter serta tindakannya.

Gambaran itu sejalan dengan cuplikan trailer yang menampilkan Sue Storm, diperankan Vanessa Kirby, berbicara mengenai perubahan sikap Victor.

“Victor dulu berbeda. Dia dulu baik hati, dia dulu penuh perhatian. Lalu, semua yang dicintainya direnggut darinya,” demikian perkataan Sue dalam trailer.

Dalam cuplikan yang sama, Doom menuduh para pahlawan menjalani kehidupan yang telah dicuri. Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi bahwa tindakan para pahlawan dalam film-film MCU sebelumnya mungkin berkaitan dengan tragedi yang dialaminya.

Robert Downey Jr. Menikmati Perannya sebagai Penjahat

Downey Jr. sendiri belum memberikan penjelasan terperinci mengenai kemungkinan hubungan antara Doctor Doom dan Tony Stark.

Dalam wawancara dengan Empire, ia justru menceritakan pengalamannya saat menyadari bahwa dirinya kini berada di sisi penjahat.

Ia mengingat adegan Michael Douglas dalam film Falling Down, ketika karakter yang diperankan Douglas bertanya, “Saya ini penjahatnya?”

Downey Jr. mengatakan dirinya mengalami kesadaran serupa beberapa hari setelah mulai menjalani proses syuting Avengers: Doomsday. Ia menyadari bahwa seluruh pahlawan berada di satu sisi, sedangkan dirinya menjadi ancaman bagi mereka.

Aktor tersebut mengaku kemudian menikmati peran barunya sebagai penjahat. Ia juga menggambarkan Doom sebagai sosok yang menjalankan misi tanpa kompromi.

Untuk saat ini, hubungan antara Doctor Doom dan Tony Stark masih menjadi salah satu misteri yang menunggu jawaban dari film tersebut.