Anthony Mackie Bocorkan Paul Bettany Kembali sebagai Vision di Avengers: Doomsday

Advertisement Anthony Mackie berperan sebagai Sam Wilson alias Captain America, (Marvel)

PONTIANAK POST - Anthony Mackie diduga membocorkan keterlibatan Paul Bettany dalam film Avengers: Doomsday. Aktor pemeran Sam Wilson atau Captain America itu menyebut sempat menghabiskan waktu bersama Bettany, yang dikenal sebagai pemeran Vision di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Informasi tersebut muncul ketika Mackie diwawancarai Entertainment Tonight. Ia sedang membicarakan suasana produksi film Avengers yang menurutnya terasa seperti pengalaman mengikuti perkemahan musim panas karena menjadi kesempatan untuk bertemu kembali dengan para pemain.

“Saya bisa menghabiskan waktu bersama Paul Bettany, yang sangat saya sukai,” kata Mackie.

Pernyataan itu memunculkan dugaan bahwa Bettany akan kembali memerankan Vision dalam Avengers: Doomsday. Sebab, keterlibatannya dalam film tersebut belum diumumkan secara resmi oleh Marvel Studios.

Jika benar, Vision akan kembali bergabung dengan para pahlawan MCU dalam film yang dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026.

Vision Berpotensi Berperan Penting Menghadapi Doctor Doom

Kembalinya Vision juga memunculkan spekulasi mengenai perannya dalam konflik melawan Doctor Doom, yang diperankan Robert Downey Jr.

Petunjuk mengenai kemungkinan tersebut muncul dalam adegan setelah kredit serial VisionQuest. Adegan itu menampilkan kembali peristiwa dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ketika Wanda Maximoff atau Scarlet Witch yang diperankan Elizabeth Olsen mengorbankan diri untuk menghancurkan Darkhold.

Wanda sebelumnya tertimpa reruntuhan Gunung Wundagore. Namun, adegan setelah kredit VisionQuest memperlihatkan Doctor Doom datang dan mengangkat reruntuhan yang menimbun Wanda.

“Scarlet Witch, bangkitlah. Kekuatanmu akan menjadi milikku,” ujar Doom.

Adegan tersebut mengindikasikan bahwa Wanda masih memiliki peran dalam konflik yang melibatkan Doom. Namun, belum diketahui apakah ia akan bekerja sama dengan penjahat tersebut atau memiliki agenda sendiri.

Vision Bisa Menjadi Kunci Menghadapi Scarlet Witch

Jika Wanda berada di bawah pengaruh Doctor Doom, kehadiran Vision berpotensi menjadi salah satu faktor penting bagi para Avengers untuk menghadapinya.

Hubungan emosional antara Vision dan Wanda dapat membuka peluang bagi konflik yang tidak hanya mengandalkan kekuatan. Vision mungkin memiliki peran dalam menghadapi atau bahkan membantu Wanda kembali ke pihak para pahlawan.

Spekulasi tersebut semakin menarik karena Doom juga dikisahkan telah menculik Hulk dalam Avengers Endgame: Encore. Jika informasi itu menjadi bagian dari alur cerita yang berlanjut ke Avengers: Doomsday, Doom berpotensi mengumpulkan sejumlah karakter berkekuatan besar untuk menjalankan rencananya.

Meski demikian, Marvel Studios belum mengonfirmasi secara resmi keterlibatan Paul Bettany maupun peran Vision dalam film tersebut. Pernyataan Mackie menjadi petunjuk, tetapi belum cukup untuk memastikan bagaimana karakter itu akan hadir dalam cerita.