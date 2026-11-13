Naskah Avengers: Doomsday Libatkan 10 Penulis Tambahan, Cerita Beralih dari Kang ke Doctor Doom

Advertisement Doctor Doom. (Marvel)

PONTIANAK POST - Film Avengers: Doomsday melibatkan sejumlah penulis dalam proses pengembangan naskahnya. Direktori Writers Guild of America (WGA) mencantumkan 10 nama dalam kategori penulis materi tambahan, termasuk Ryan Reynolds dan Hugh Jackman.

Sementara itu, kredit penulis utama film tersebut diberikan kepada Stephen McFeely, penulis veteran Marvel, serta Michael Waldron, kreator serial Loki dan penulis Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Selain keduanya, daftar penulis materi tambahan mencakup Eric Pearson, Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Loveness, Andrew Lanham, Destin Daniel Cretton, Reynolds, dan Jackman.

Banyaknya nama yang terlibat memperlihatkan proses pengembangan materi cerita Avengers: Doomsday melibatkan sejumlah penulis dengan latar belakang proyek Marvel yang berbeda.

Avengers: Doomsday Awalnya Disiapkan sebagai The Kang Dynasty

Sebelum menggunakan judul Avengers: Doomsday, film tersebut sempat dikembangkan dengan nama Avengers: The Kang Dynasty.

Destin Daniel Cretton, yang kemudian menyutradarai Spider-Man: Brand New Day, awalnya ditunjuk sebagai sutradara film tersebut. Jeff Loveness juga sempat dipercaya menulis naskahnya.

Namun, arah cerita kemudian berubah setelah Jonathan Majors, pemeran Kang the Conqueror, diberhentikan Disney.

Cretton kemudian mundur dari proyek tersebut. Russo bersaudara selanjutnya bergabung sebagai sutradara bersama Stephen McFeely, Chris McKenna, Erik Sommers, dan Michael Waldron dalam pengembangan cerita baru.

Perubahan tersebut mengalihkan fokus film kepada Doctor Doom, karakter yang diperankan Robert Downey Jr. sebagai tokoh antagonis utama.

Ryan Reynolds dan Hugh Jackman Masuk Kredit Materi Tambahan

Selain penulis utama, WGA mencantumkan Reynolds dan Jackman sebagai kontributor additional literary materials.

Kategori ini merupakan kredit resmi bagi penulis anggota WGA yang memberikan jasa penulisan untuk film layar lebar, tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit penulis utama.

Keterlibatan Reynolds dan Jackman menarik perhatian karena keduanya dikenal sebagai pemeran Deadpool dan Wolverine. Reynolds juga pernah terlibat dalam penulisan Deadpool 2 dan Deadpool & Wolverine.

Namun, kredit penulisan tersebut tidak dengan sendirinya mengonfirmasi kemunculan kedua karakter dalam Avengers: Doomsday.

Direktori WGA menyertakan keterangan bahwa informasi dalam basis datanya merupakan data terbaru dan paling akurat yang tersedia bagi organisasi tersebut.

Meski demikian, sebagian informasi dilaporkan sendiri oleh para penulis dan tidak diverifikasi secara independen oleh WGA West maupun WGA East.