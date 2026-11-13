Ahn Bo Hyun Jalani Latihan Bela Diri Intensif untuk Drama Sejarah Sacred Jewel

PONTIANAK POST - Aktor Korea Selatan Ahn Bo Hyun menjalani latihan bela diri intensif untuk memerankan komandan militer dalam drama sejarah terbarunya, Sacred Jewel. Ia harus menguasai penggunaan pedang dan busur panah untuk mendukung sejumlah adegan aksi dalam serial yang berlatar era Dinasti Goryeo tersebut.

Ahn Bo Hyun membagikan sejumlah cerita di balik persiapannya membintangi Sacred Jewel. Drama ini mengambil latar tahun 1258, ketika Kerajaan Goryeo berada di ambang kekalahan setelah 30 tahun berperang melawan bangsa Mongol.

Advertisement Kisahnya mengikuti perjuangan sebuah pasukan ekspedisi yang menjalankan misi mencari Manik Avalokitesvara, benda suci yang dipercaya memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi kerajaan. Dalam perjalanan tersebut, seorang putri juga berusaha menyelamatkan para prajurit.

Ahn Bo Hyun berperan sebagai Baek Gyeol, komandan militer muda yang ditugaskan mengawal Manik Avalokitesvara. Benda suci itu dipercaya menyimpan harapan dan doa rakyat.

Baek Gyeol merupakan mantan anggota pasukan pengawal kerajaan Gyeollyonggun. Ia juga mencintai putri kaisar.

Dalam perjalanan berbahaya bersama para prajurit Yabyeolcho untuk melindungi benda suci tersebut, Baek Gyeol mengalami perubahan dari perwira elite yang hidup dalam lingkungan nyaman menjadi pejuang tangguh di medan perang.

Tertarik Skala Cerita dan Deretan Pemain

Ahn Bo Hyun mengaku tertarik menerima proyek ini karena skala ceritanya berbeda dari drama sejarah yang pernah ia temui.

"Itu adalah naskah drama sejarah dengan skala yang belum pernah saya lihat sebelumnya, jadi saya penasaran bagaimana cerita yang begitu luas akan diwujudkan," katanya.

Kesempatan beradu akting dengan aktor senior Lee Sung Min, yang dianggapnya sebagai panutan, juga menjadi salah satu alasan utama menerima tawaran tersebut.

"Di atas segalanya, kesempatan bekerja sama dengan aktor senior Lee Sung Min, yang saya anggap sebagai panutan, menjadi faktor utama dalam keputusan saya," ujarnya.

Ahn Bo Hyun juga mengaku antusias sekaligus gugup karena Sacred Jewel menjadi drama sejarah pertamanya sebagai pemeran utama sejak debut. Namun, perasaan tersebut justru membuatnya semakin ingin menerima tantangan.

Ia meminta penonton memperhatikan perkembangan karakter Baek Gyeol sepanjang cerita. Menurutnya, karakter tersebut awalnya merupakan anggota elite Gyeollyonggun yang tumbuh dalam lingkungan nyaman seperti bunga yang dibesarkan di rumah kaca.

Namun, setelah menghabiskan waktu bersama anggota Yabyeolcho, Baek Gyeol perlahan tumbuh menjadi seorang pejuang sejati.

Ahn Bo Hyun menggambarkan Baek Gyeol sebagai sosok dengan kepercayaan diri tinggi dan rasa tanggung jawab kuat.

Meski bertekad menyelesaikan setiap misi yang diberikan, pandangannya mulai berubah setelah berhadapan dengan rekan-rekan seperjuangannya.

Dari interaksi tersebut, Baek Gyeol belajar memahami orang lain dan mengembangkan kemampuan kepemimpinannya.

"Yang membuat Baek Gyeol menarik adalah bagaimana ia belajar melalui interaksinya dengan rekan-rekannya, berubah, dan pada akhirnya mengembangkan rasa kepemimpinan yang lebih kuat. Saya pikir penonton akan melihat sisi diri saya yang cukup berbeda dari yang pernah mereka lihat sebelumnya," kata Ahn Bo Hyun.

Latihan Pedang dan Panah untuk Adegan Aksi

Persiapan fisik menjadi salah satu tantangan terbesar Ahn Bo Hyun selama menjalani proses produksi. Banyaknya adegan aksi membuatnya harus menjalani latihan bela diri dan mengulang koreografi pertarungan berkali-kali.

"Ada begitu banyak adegan aksi, dan tuntutan fisiknya begitu berat hingga saya merasa seperti telah menjelajahi hampir setiap gunung di Korea," kenangnya.

Dalam drama tersebut, Baek Gyeol menggunakan pedang dan busur panah. Karena kedua senjata itu masih baru baginya, Ahn Bo Hyun menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari teknik dan gerakannya.

Selain persiapan fisik, ia juga mendalami pergulatan batin dan perjalanan emosional karakter Baek Gyeol. Tokoh tersebut mengalami perubahan perasaan yang cukup besar sepanjang cerita.

Ahn Bo Hyun menyebut tiga kata yang paling menggambarkan karakter Baek Gyeol, yakni ambisi, cinta, dan kasih sayang.

Baek Gyeol memiliki ambisi untuk menyelesaikan misi dan mendapatkan pengakuan. Di sisi lain, ia juga memiliki cinta yang kuat kepada Putri Wang Hee, putri kaisar yang diperankan Claudia Kim.

Karakter tersebut juga memperlihatkan sisi manusiawi yang kerap diliputi keraguan. Ahn Bo Hyun menyebut hubungan antarpemain dalam drama ini seperti "Korean Avengers" dan mengaku antusias dengan kekompakan para pemeran.

Sacred Jewel Tayang 5 Desember

Menjelang penayangan, Ahn Bo Hyun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan kru yang telah bekerja keras menyelesaikan drama tersebut.

"Saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa setiap aktor dan anggota staf telah mencurahkan darah, keringat, air mata, bahkan tulang mereka untuk proyek ini. Kami telah menciptakan drama yang luar biasa dan saya yakin akan memenuhi harapan semua orang yang telah menantikannya. Saya sendiri bersemangat dan tidak sabar menunggu semua orang menyaksikannya," ujarnya.