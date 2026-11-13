Ahn Bo Hyun Pimpin Tim Pejuang di Drama Sacred Jewel, Bawa Misi Berbahaya Mencari Relik Penyelamat

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Drama Korea Sacred Jewel merilis foto-foto terbaru yang memperkenalkan anggota tim pengawal dalam misi pencarian relik suci Avalokitesvara Bead.

Berlatar tahun 1258 pada masa Dinasti Goryeo, drama ini mengisahkan kerajaan yang berada di ambang kekalahan setelah 30 tahun berperang melawan Mongolia.

Sebuah tim ekspedisi kemudian dikirim ke medan perang untuk mencari Avalokitesvara Bead, relik suci yang dipercaya memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi kerajaan.

Di sisi lain, seorang putri berusaha menyelamatkan para anggota ekspedisi tersebut.

Foto-foto terbaru menampilkan 11 anggota tim, yakni Baek Gyeol (Ahn Bo Hyun), Choi Gu (Lee Sung Min), Geol Seung (Ha Yun Kyung), Mu Saeng (Hyun Bong Sik), Jap Son (Kim Do Hyun), Han Dam (Son Woo Hyun), Ado Eul Chi (Bae Jung Nam), Song Mu Jin (Ryu Yeon Seok), Hong Bong Yi (Ahn Do Gyu), Sam Do (Han Sang Jo), dan Beop Hang (Gi Yoon).

Setiap anggota memiliki senjata, kemampuan, serta kisah pribadi masing-masing. Mereka dipersatukan atas perintah kaisar untuk mendapatkan kembali Avalokitesvara Bead yang menjadi harapan terakhir kerajaan.

Baek Gyeol, mantan anggota pasukan elite Gyeollyonggun, ditunjuk sebagai pemimpin tim pengawal. Ia harus memimpin perjalanan menuju daratan dan bekerja sama dengan para prajurit Yabyeolcho yang dahulu justru dipandang rendah olehnya.

Tugas tersebut membuat Baek Gyeol harus membangun hubungan dengan Choi Gu, Geol Seung, dan anggota tim lainnya.

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Beragam Karakter dengan Kemampuan Khusus

Geol Seung menjadi satu-satunya perempuan sekaligus pemandu dalam kelompok tersebut. Sebelumnya, ia merupakan pemilik kedai minuman di kawasan pasar Pulau Ganghwa. Ia bergabung dalam misi atas permintaan Baek Gyeol.

Praktis dan cepat mengambil keputusan, Geol Seung diharapkan membawa sudut pandang berbeda bagi tim.

Sementara itu, Mu Saeng merupakan salah satu prajurit senior. Bertubuh besar dan memiliki kekuatan luar biasa, ia mampu menggunakan senjata galah berat semudah mengayunkan belati.

Meski dikenal blak-blakan dan keras kepala, Mu Saeng sebenarnya berhati hangat. Ia juga menjadi orang kepercayaan Choi Gu. Keduanya kerap bertengkar seperti saudara ketika tidak berada di medan perang.

Anggota senior lainnya, Jap Son, merupakan pemanah andal yang memiliki latar belakang sebagai pemburu. Meski bertubuh kecil, ia tangguh dan berani mengutarakan pendapat.

Sikapnya yang santai kerap membuatnya terlibat masalah. Namun, humor dan kepribadiannya yang bebas diharapkan dapat mencairkan suasana selama perjalanan yang penuh ketegangan.

Han Dam bertugas sebagai pembunuh bayaran sekaligus petarung terbaik dalam pertarungan jarak dekat. Ekspresinya yang dingin dan sikapnya yang tenang saat mengasah pedang mencerminkan karakter yang mengintimidasi dan kejam.

Di balik sikap tersebut, Han Dam menyimpan kenangan menyakitkan setelah kehilangan ayah dan saudara-saudaranya dalam perang melawan Mongolia.

Tim ini juga memiliki Ado Eul Chi, pembunuh bayaran lain yang merupakan keturunan bangsa Jurchen. Leluhurnya menetap di Goryeo setelah runtuhnya Dinasti Jin.

Berbeda dengan Han Dam yang dingin dan tertutup, Ado Eul Chi memiliki kepribadian ramah dan optimistis. Kehadirannya membawa suasana lebih santai di tengah kelompok.

Latar Belakang Anggota Lainnya

Anggota tim lainnya juga memiliki alasan dan kemampuan masing-masing dalam mengikuti misi.

Song Mu Jin memilih bergabung dengan Yabyeolcho daripada mempersiapkan diri mengikuti ujian pegawai negeri. Keputusan itu diambil agar ia dapat membantu keluarganya.

Hong Bong Yi merupakan juru masak muda bertubuh kurus, tetapi cekatan dan penuh tekad. Sementara itu, Sam Do memiliki tubuh tinggi besar dan bertugas membawa perisai sekaligus mengurus merpati pos.

Adapun Beop Hang merupakan seorang biksu yang menjadi murid Master Gak Yu.

Dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda, para anggota tim pengawal tersebut akan menghadirkan dinamika cerita bersama Baek Gyeol dan Choi Gu.

Mereka harus mengesampingkan perbedaan, membangun kerja sama, dan menyelesaikan misi berbahaya untuk menemukan Avalokitesvara Bead, relik yang menjadi harapan terakhir Kerajaan Goryeo.