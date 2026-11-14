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Entertainment

Film Laut Bercerita Tampilkan Kisah Cinta, Keluarga, dan Persahabatan Aktivis

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Penulis: Chairunnisya
Reza Rahadian memerankan Biru Laut dalam film Laut Bercerita yang mengangkat perjuangan aktivis dan hubungan personal mereka. (PAL8 PICTURES)
Reza Rahadian memerankan Biru Laut dalam film Laut Bercerita yang mengangkat perjuangan aktivis dan hubungan personal mereka. (PAL8 PICTURES)

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PONTIANAK POST - Perjuangan melawan kekuasaan tidak selalu berlangsung di jalanan atau ruang diskusi.

Di balik aktivitas para aktivis, ada kehidupan pribadi yang terhubung dengan keluarga, kekasih, dan sahabat. Sisi inilah yang turut diangkat dalam film Laut Bercerita, adaptasi novel karya Leila S. Chudori.

Disutradarai Yosep Anggi Noen, film ini mengikuti perjalanan Biru Laut (Reza Rahadian), mahasiswa sastra Inggris sekaligus aktivis organisasi mahasiswa Winatra.

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Bersama kawan-kawannya, Laut memperjuangkan Indonesia yang lebih baik dan demokratis.

Perjuangan mereka dilakukan melalui berbagai cara. Selain demonstrasi, ada diskusi, proyek sosial di lapangan, hingga kegiatan membaca buku-buku terlarang.

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Namun, kehidupan para aktivis tidak hanya berisi perlawanan. Mereka juga menjalani rutinitas bersama keluarga, menjalin hubungan asmara, dan menghabiskan waktu dengan sahabat.

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Ada yang berkumpul di meja makan, berpacaran, hingga berbincang santai mengenai hal-hal di luar perjuangan.

Kehidupan personal itu membuat para aktivis dalam film terasa lebih dekat dengan penonton.

Mereka bukan hanya sosok yang memperjuangkan keyakinan, tetapi juga orang-orang yang dicintai dan dinantikan kepulangannya.

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Kehilangan yang Dirasakan Keluarga

Kisah perjuangan tersebut berubah menjadi kehilangan ketika Laut dan sejumlah aktivis Winatra menghilang pada paro pertama 1998.

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Editor : Chairunnisya
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