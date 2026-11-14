Film Laut Bercerita Gunakan Alur Linier, Ini Perbedaannya dari Novel

PONTIANAK POST - Mengadaptasi novel ke layar lebar bukan sekadar memindahkan cerita dari halaman buku ke adegan film.

Ada bagian yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan sinematografi, termasuk alur dan kemunculan karakter. Hal itu juga dilakukan dalam film Laut Bercerita karya sutradara Yosep Anggi Noen.

Film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Leila S. Chudori ini tetap menjaga esensi cerita aslinya. Namun, terdapat perbedaan dalam penyajian alur.

Advertisement Jika novel menggunakan alur maju-mundur, versi film memilih alur linier atau bergerak maju.

Perubahan tersebut menjadi salah satu penyesuaian agar cerita dapat disampaikan melalui bahasa sinema. Dilansir dari Jawapos, Leila turut terlibat dalam penulisan skenario bersama Yosep.

Keterlibatan sang novelis membuat proses adaptasi tetap berpijak pada inti cerita yang sebelumnya dibangun dalam buku.

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Sebagai adaptasi, film Laut Bercerita tidak memasukkan seluruh bagian yang terdapat dalam novel. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan durasi dan kebutuhan sinematografi.

Leila mengatakan telah menentukan bagian-bagian yang perlu ditampilkan maupun tidak dalam versi layar lebar.

Sejumlah karakter bahkan mendapatkan kemunculan dan dialog lebih banyak dibandingkan dalam novel.

”Beberapa karakter ada yang kami kasih kemunculan dan dialog lebih daripada di novel,” ujarnya.