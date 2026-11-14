Reza Rahadian Kembali Perankan Laut, Film Ini Hadirkan Suasana 1990-an

PONTIANAK POST - Menghadirkan suasana masa lalu dalam film membutuhkan lebih dari sekadar cerita berlatar sejarah.

Musik, properti, warna visual, hingga suasana adegan ikut membangun pengalaman penonton. Pendekatan tersebut digunakan Yosep Anggi Noen dalam film Laut Bercerita.

Film adaptasi novel karya Leila S. Chudori ini mengambil latar perjuangan aktivis menghadapi rezim otoriter. Untuk menghadirkan nuansa 1990-an, Yosep memasukkan sejumlah penanda zaman, seperti pager dan telepon umum, serta lagu-lagu pop.

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Sutradara Istirahatlah Kata-Kata (2017) itu mengatakan tidak ingin mengemas film tersebut seperti dokumenter.

Meski mengangkat cerita berbasis sejarah dan perjuangan, ia memilih pendekatan populer.

Advertisement ”Ada lagu-lagu pop dan juga penanda zaman 1990-an, misalnya pager, telepon umum,” paparnya, dikutip dari Jawapos.

Warna Hangat dan Suasana Gelap

Pendekatan visual menjadi salah satu cara film membangun suasana cerita. Adegan yang memperlihatkan kedekatan emosional para aktivis ditampilkan dengan warna-warna hangat dan membumi.

Pilihan tersebut memperlihatkan sisi kehidupan para aktivis sebagai manusia biasa. Mereka memiliki keluarga, sahabat, dan kekasih, serta menjalani keseharian di luar aktivitas perjuangan.

Sebaliknya, suasana berbeda dibangun dalam adegan penculikan. Yosep mengeksplorasi ruang-ruang gelap dan sempit, mulai dari penjara, kamar kos, hingga ladang jagung yang menjadi lokasi pengejaran para aktivis.

Suasana intens dalam adegan tersebut juga dirancang agar para pemain dapat merasakan tekanan situasi yang dialami karakter mereka.