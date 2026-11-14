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Entertainment

Dian Sastrowardoyo dan Roy Sungkono Bangun Chemistry Lewat Kapal Kertas

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Penulis: Chairunnisya
Dian Sastrowardoyo dan Roy Sungkono beradu peran sebagai Sinta dan Banawa dalam film Yang Datang dan Yang Pergi. (JAWAPOS)
Dian Sastrowardoyo dan Roy Sungkono beradu peran sebagai Sinta dan Banawa dalam film Yang Datang dan Yang Pergi. (JAWAPOS)

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PONTIANAK POST - Membangun kedekatan dengan lawan main menjadi salah satu tantangan bagi aktor sebelum memulai proses pengambilan gambar.

Hal itu juga dialami Roy Sungkono ketika harus beradu akting dengan Dian Sastrowardoyo dalam film Yang Datang dan Yang Pergi.

Roy memerankan Banawa, teman masa kecil Sinta yang dimainkan Dian. Film garapan Nurman Hakim dan Nan Achnas tersebut menjadi pengalaman pertama keduanya beradu peran dalam sebuah film.

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Roy mengungkapkan tantangan yang dihadapinya saat memerankan Banawa. Perbedaan usia dan pengalaman membuatnya perlu mencari cara agar bisa lebih dekat dengan Dian.

”Jadi gimana caranya supaya bisa dekat, sehingga emosinya dapat,” ujar Roy, dikutip dari Jawapos.

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Dian Khawatir Roy Merasa Sungkan

Dian juga menyadari kemungkinan adanya kecanggungan ketika beradu akting dengan aktor yang lebih muda atau junior. Ia khawatir Roy akan merasa sungkan selama proses membangun kedekatan.

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”Nah, aku juga cemas Roy pun bakal sungkan,” ujar Dian, dikutip dari Jawapos.

Keduanya kemudian mencari cara sederhana untuk mencairkan suasana. Salah satunya dengan membuat kapal kertas bersama.

Dian mengawali kegiatan tersebut dengan menanyakan apakah Roy bisa membuat kapal kertas. Ketika mengetahui Roy belum bisa, Dian pun mengajarinya.

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”Saya tanya dia, tahu kapal kertas, nggak? Ternyata dia nggak bisa bikin. Ya sudah, saya ajarin,” ujar Dian.

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Editor : Chairunnisya
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