Lee Jung Jae Ungkap Masalah Kulit Paksa Dirinya Vakum Akting Setahun, Siapkan Merek Skincare Sendiri

Advertisement Lee Jung Jae. (Alkpop)

PONTIANAK POST - Aktor Korea Selatan Lee Jung Jae mengungkapkan masalah kulit serius membuatnya tidak bisa menjalani aktivitas syuting sepanjang 2026. Bintang serial Squid Game tersebut mengaku terpaksa mengambil jeda selama setahun dari dunia akting karena kondisi kulitnya memburuk.

Pengakuan itu disampaikan Lee Jung Jae melalui video singkat yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada 13 November 2026.

Dalam video tersebut, ia menyapa para penggemar sekaligus menceritakan kondisinya selama setahun terakhir.

“Tahun ini, saya sebenarnya ingin bekerja keras dengan proyek-proyek seperti film dan drama. Namun, kondisi kulit saya mulai memburuk sejak musim gugur tahun lalu,” kata Lee Jung Jae.

“Masalahnya menjadi sangat serius hingga saya sama sekali tidak bisa menjalani syuting. Akhirnya, saya terpaksa mengambil cuti sepanjang tahun ini,” lanjutnya.

Siapkan Merek Skincare Sendiri

Di tengah masa jeda dari dunia akting, Lee Jung Jae juga mengungkapkan rencana meluncurkan merek kosmetik yang dikembangkan berdasarkan pengalamannya menghadapi masalah kulit.

Ia mengatakan produk tersebut dikembangkan agar bisa digunakan oleh orang-orang yang memiliki kekhawatiran serupa mengenai kondisi kulit.

“Saya akhirnya mengembangkan kosmetik yang bisa digunakan bersama oleh orang-orang yang memiliki masalah kulit seperti saya,” ujarnya.

Lee Jung Jae mengaku gugup menjelang peluncuran produk tersebut. Ia menggambarkan perasaannya seperti seseorang yang sedang menantikan pemutaran film setelah sekian lama tidak merasakan antusiasme serupa.

Ia juga mengungkapkan sempat mendapat saran dari staf untuk memperlihatkan foto kondisi kulitnya ketika berada pada tahap terburuk. Foto tersebut dinilai dapat membantu penggemar memahami alasan di balik keputusannya merintis bisnis kosmetik.

Namun, Lee Jung Jae awalnya menolak karena khawatir orang-orang akan menjauh setelah melihat kondisi kulitnya saat itu.

“Saya mengatakan sama sekali tidak mau, karena merasa semua orang akan pergi jika melihat seburuk apa kondisi kulit saya,” ungkapnya.

Meski demikian, ia kemudian mempertimbangkan kemungkinan bahwa foto tersebut justru dapat memberikan harapan dan keberanian kepada orang-orang yang mengalami masalah serupa.

Menurutnya, pengalaman tersebut bisa menunjukkan bahwa kondisi kulit yang bermasalah masih berpeluang membaik.

Kolaborasi Artist Company dan TikTok

Rencana bisnis kecantikan Lee Jung Jae juga berkaitan dengan kerja sama Artist Company dan TikTok pada September 2026.

Artist Company, agensi tempat Lee Jung Jae menjadi pemegang saham terbesar, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan TikTok untuk mengembangkan bisnis merek global berbasis kekayaan intelektual (IP) aktor.

Proyek pertama dari kerja sama tersebut adalah merek kecantikan yang turut direncanakan dan dikembangkan oleh Lee Jung Jae. Peluncurannya ditargetkan pada kuartal IV 2026.