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Entertainment

Lagu Rayakan Pemenang Milik Morfem Jadi Soundtrack Film Dokumenter Timnas Indonesia

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Penulis: Chairunnisya
Morfem melalui lagu Rayakan Pemenang menjadi bagian dari film dokumenter perjalanan Timnas Indonesia, The Longest Wait. (DOKJAWAPOS)
Morfem melalui lagu Rayakan Pemenang menjadi bagian dari film dokumenter perjalanan Timnas Indonesia, The Longest Wait. (DOKJAWAPOS)

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PONTIANAK POST - Musik dapat menjadi pengiring yang memperkuat emosi dalam sebuah film dokumenter.

Dalam film tentang perjalanan Timnas Indonesia, pilihan tersebut jatuh kepada lagu Rayakan Pemenang milik unit punk rock asal Jakarta, Morfem.

Lagu tersebut terpilih sebagai official soundtrack film dokumenter The Longest Wait.

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Karya besutan Jimi Multhazam itu dinilai memiliki energi yang sesuai dengan cerita perjuangan, ketangguhan mental, dan harapan jutaan pendukung sepak bola Indonesia untuk melihat tim nasional tampil di panggung Piala Dunia.

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Tim produksi pertimbangkan genre musik

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Produser The Longest Wait, Sakti Parantean, mengungkapkan pemilihan musik untuk film tersebut melalui proses kurasi.

Tim produksi mempertimbangkan sejumlah pilihan, mulai dari membuat komposisi baru hingga menggunakan lagu yang sudah tersedia.

Genre musik juga menjadi salah satu pertimbangan. Tim sempat membahas apakah film membutuhkan musik dengan tempo cepat atau lambat.

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’’Memang itu melalui proses. Apakah kita akan compose baru, apakah mencari lagu yang memang sudah ada, terus mau genrenya seperti apa, apakah upbeat atau slow. Akhirnya kami pikir, kenapa enggak upbeat?’’ ungkapnya, dikutip dari Jawapos.

Setelah mempertimbangkan sejumlah lagu, tim produksi akhirnya memilih Rayakan Pemenang. Lagu tersebut dianggap mampu menghadirkan energi yang sesuai dengan karakter film.

Langsung merasa cocok dengan lagu Rayakan Pemenang

Sakti menjelaskan, lagu tersebut masuk dalam daftar pilihan setelah ada anggota tim yang mengusulkannya.

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Editor : Chairunnisya
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