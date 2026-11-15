Makna Lagu Rayakan Pemenang Morfem yang Mengiringi Perjuangan Timnas Indonesia

PONTIANAK POST - Menunggu sebuah kemenangan membutuhkan kesabaran dan keyakinan.

Perasaan tersebut menjadi salah satu pesan yang dihadirkan melalui lagu Rayakan Pemenang milik Morfem, yang kini terpilih sebagai pengiring film dokumenter perjalanan Timnas Indonesia.

Lagu dari unit punk rock asal Jakarta itu menjadi official soundtrack film The Longest Wait. Pemilihannya bukan sekadar pertimbangan musik, tetapi juga karena pesan dan energi yang dinilai sesuai dengan perjalanan panjang tim nasional serta harapan para pendukungnya.

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Kesabaran dan optimisme dalam perjalanan Timnas

Dilansir dari Jawapos, Co-director The Longest Wait, Arief Soeliscane, menilai Rayakan Pemenang memiliki hubungan kuat dengan cerita yang diangkat dalam film dokumenter tersebut.

Advertisement Dalam keterangan resmi, Arief menyebut lagu itu menghadirkan nuansa intens yang selaras dengan energi dukungan suporter Timnas Indonesia.

’’Lagu ini memberikan warna tersendiri bagi The Longest Wait dengan energi raw dan intens seperti dukungan suporter. Liriknya berbicara mengenai kesabaran dan optimisme menjalani transformasi, sehingga sangat sesuai dengan perjalanan Timnas Indonesia selama ini,’’ katanya.

Pesan tentang kesabaran dan optimisme menjadi salah satu alasan lagu tersebut dinilai tepat untuk mengiringi kisah perjalanan tim nasional.

Energi musik yang mewakili dukungan suporter

Pemilihan lagu juga mempertimbangkan karakter musik yang mampu menghadirkan suasana penuh semangat.

Produser The Longest Wait, Sakti Parantean, mengatakan tim produksi sempat mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Mereka membahas apakah perlu membuat komposisi baru atau menggunakan lagu yang sudah ada.