Morfem Bangga Lagu Rayakan Pemenang Terpilih untuk Film Dokumenter Timnas Indonesia

PONTIANAK POST - Sebuah lagu bisa menemukan perjalanan baru ketika dipertemukan dengan cerita yang tepat.

Hal itu dialami unit punk rock asal Jakarta, Morfem, setelah lagu Rayakan Pemenang terpilih sebagai pengiring film dokumenter Timnas Indonesia, The Longest Wait.

Bagi Morfem, keterlibatan tersebut menjadi kesempatan untuk ikut mengambil bagian dalam kisah tim olahraga yang memiliki tempat istimewa di tengah masyarakat Indonesia.

Advertisement Vokalis sekaligus pencipta lagu tersebut, Jimi Multhazam, menyambut positif pemilihan Rayakan Pemenang sebagai official soundtrack film.

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Morfem bangga menjadi bagian perjalanan Timnas

Advertisement Jimi mengatakan, keterlibatan Morfem dalam film dokumenter tersebut memiliki makna tersendiri bagi band mereka.

Lagu yang sebelumnya menjadi karya musik Morfem kini mendapat ruang untuk mengiringi cerita perjalanan Timnas Indonesia.

’’Senang bisa menjadi bagian dari kisah tim olahraga paling dicintai di negeri ini melalui lagu kami. Kami menunggu mereka merayakannya bersama sebagai pemenang, dengan makna yang sangat relevan terhadap perjuangan Timnas Indonesia saat ini,’’ ujar Jimi Multhazam, dikutip dari Jawapos.

Lagu Rayakan Pemenang dinilai sesuai dengan tema dokumenter yang mengangkat perjuangan, ketangguhan mental, dan harapan pendukung sepak bola Indonesia.

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Dipilih melalui proses kurasi tim produksi

Produser The Longest Wait, Sakti Parantean, menjelaskan bahwa pemilihan musik dilakukan melalui sejumlah pertimbangan.

Tim produksi sempat mendiskusikan kemungkinan membuat komposisi baru atau memilih lagu yang sudah tersedia. Karakter musik juga diperhitungkan, termasuk pilihan antara tempo cepat dan lambat.