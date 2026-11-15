Jisoo dan Lisa BLACKPINK Siapkan Proyek Solo dengan Konsep Musik dan Visual Berbeda

PONTIANAK POST - Dua personel BLACKPINK, Jisoo dan Lisa, kembali menunjukkan aktivitas musik mereka melalui proyek solo dengan karakter berbeda.

Jisoo menghadirkan lagu terbaru berjudul ADDICTED, sementara Lisa menawarkan konsep sinematik melalui video musik (MV) Tarantino.

Kedua proyek tersebut memperlihatkan eksplorasi visual dan musikal masing-masing penyanyi. Jisoo mengusung nuansa misterius dengan dominasi warna ungu, sedangkan Lisa menghadirkan atmosfer dramatis yang menyerupai film laga.

Jisoo perkenalkan lagu ADDICTED

Jisoo memberikan kejutan kepada penggemar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (24/10). Dalam unggahan tersebut, dia menuliskan keterangan singkat, ’’1030 Y ADDICTED!’’, yang merujuk pada jadwal perilisan single terbarunya pada 30 Oktober 2026.

Advertisement Promosi lagu ADDICTED juga diperkuat dengan sejumlah materi visual. Teaser animasi logo menampilkan kilatan petir yang membentuk simbol hati di tengah langit bernuansa ungu gelap.

Judul ADDICTED kemudian muncul menggunakan tipografi tiga dimensi dengan warna senada. Sementara itu, foto teaser memperlihatkan Jisoo menatap kamera dari balik tirai berkilauan.

Penampilan dengan poni rata dan cat kuku hitam memberikan kesan berbeda sekaligus memperkuat suasana misterius dalam promosi tersebut.

Video teaser yang dirilis pada 26 Oktober juga menampilkan cuplikan audio dan koreografi lagu.

Bagian dari perjalanan album solo Jisoo

Lagu CLICK dan ADDICTED menjadi bagian dari rangkaian perilisan menuju album solo penuh pertama Jisoo.

Meski judul album dan tanggal peluncurannya belum diumumkan dalam materi yang tersedia, kehadiran lagu terbaru tersebut menandai kelanjutan aktivitas musik Jisoo di luar BLACKPINK dan proyek akting.