Jisoo BLACKPINK Tampilkan Visual Ungu Misterius dalam Teaser Lagu ADDICTED

PONTIANAK POST - Menjelang perilisan lagu baru, Jisoo kembali memberikan petunjuk mengenai konsep musik solonya.

Personel BLACKPINK tersebut memperkenalkan ADDICTED melalui rangkaian materi promosi dengan visual gelap dan dominasi warna ungu.

Single yang dijadwalkan rilis pada 30 Oktober 2026 itu menjadi bagian dari perjalanan Jisoo menuju album solo penuh pertamanya.

Advertisement Teaser yang dibagikan memperlihatkan pendekatan visual berbeda dari penampilan Jisoo sebelumnya.

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Jisoo beri petunjuk tanggal perilisan lewat Instagram

Advertisement Jisoo memberikan kejutan kepada penggemar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (24/10).

Dalam unggahan tersebut, dia menuliskan keterangan singkat, ’’1030 Y ADDICTED!’’. Tulisan itu merujuk pada tanggal perilisan single terbarunya, yakni 30 Oktober 2026.

Unggahan tersebut menjadi salah satu materi promosi menjelang peluncuran lagu ADDICTED.

Teaser tampilkan nuansa ungu misterius

Konsep visual ADDICTED mengandalkan suasana gelap dengan dominasi warna ungu. Dalam animasi logo, kilatan petir terlihat membentuk simbol hati di tengah langit bernuansa ungu gelap.

Setelah itu, judul ADDICTED muncul dengan tipografi tiga dimensi berwarna senada. Perpaduan visual tersebut menghadirkan kesan misterius dalam rangkaian promosi lagu.

Foto teaser juga memperlihatkan Jisoo menatap kamera dari balik tirai berkilauan. Penampilannya terlihat berbeda dengan poni rata dan cat kuku hitam.