Lisa BLACKPINK Hadirkan Adegan Menegangkan dalam Teaser MV Tarantino

PONTIANAK POST - Lisa BLACKPINK menghadirkan pendekatan berbeda dalam proyek musik solonya melalui video musik (MV) Tarantino.

Teaser yang diperkenalkan memperlihatkan adegan penuh ketegangan dengan suasana menyerupai film laga bernuansa noir.

Video tersebut menjadi bagian dari mini-album PRESS PLAY. Melalui konsep visual sinematik, Lisa memperlihatkan karakter proyek musik yang tidak hanya mengandalkan lagu, tetapi juga rangkaian cerita dalam video.

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Teaser dibuka dengan suasana hotel mewah

Lisa membagikan teaser MV Tarantino melalui kanal YouTube resmi LLOUD pada Rabu (21/10).

Advertisement Video berdurasi sekitar 14 detik itu menampilkan Lisa berjalan di sebuah kamar hotel mewah sambil membaca surat. Suasana awal yang tampak tenang kemudian berubah ketika terdengar ketukan dari arah pintu.

Tak lama kemudian, dua pria berusaha menerobos masuk menggunakan alat pemotong. Namun, setelah pintu berhasil dijebol, salah seorang pria justru terlempar keluar ruangan.

Adegan tersebut menghadirkan kejutan sekaligus memperkuat kesan penuh ketegangan dalam teaser. Lisa juga mengunggah kalimat yang mengajak penggemar menikmati konsep video tersebut.

’’It’s a movie baby, come and Press Play,’’ tulis Lisa dalam akun Instagram, dikutip dari Jawapos.

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Visual noir memperkuat suasana misterius

Teaser Tarantino menonjolkan pencahayaan kekuningan dan komposisi visual dramatis. Penggunaan elemen tersebut membuat video terasa seperti potongan adegan film laga.

Konsepnya juga memperlihatkan karakter Lisa yang berani dan penuh percaya diri. Adegan di kamar hotel menjadi bagian dari rangkaian visual yang dibangun untuk menghadirkan suasana misterius.