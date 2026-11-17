Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond, Ian Fleming Publications Sambut Baik Aktor Batman

PONTIANAK POST - Aktor Robert Pattinson resmi terpilih sebagai pemeran James Bond terbaru dalam waralaba film agen rahasia 007. Pengumuman tersebut mengakhiri spekulasi panjang mengenai sosok aktor yang akan meneruskan peran Daniel Craig sebagai mata-mata legendaris asal Inggris tersebut.

Advertisement Kabar pemilihan Pattinson mendapat sambutan dari Ian Fleming Publications dan keluarga penulis James Bond, Ian Fleming. Melalui unggahan di media sosial X, mereka menyampaikan kegembiraan menyambut aktor berusia 40 tahun itu ke dalam keluarga besar James Bond.

Ian Fleming Publications Sambut Robert Pattinson

Ian Fleming Publications menyampaikan sambutan kepada Robert Pattinson setelah aktor tersebut diumumkan sebagai pemeran James Bond berikutnya.

"Kami dengan senang hati menyambut Robert Pattinson ke dalam keluarga James Bond," tulis akun resmi Ian Fleming melalui unggahan di X.

Dalam unggahan tersebut, mereka juga mengutip bagian dari novel Moonraker yang menggambarkan sosok Bond sebagai pria tangguh dan agen rahasia yang penuh misteri.

Mereka menyatakan antusiasme untuk melihat Pattinson memasuki karakter tersebut dan memberikan identitasnya sendiri.

"Kami tidak ragu Ian Fleming akan takjub melihat betapa panjang umur ciptaannya dan kenyataan bahwa dunia masih haus akan kisah mata-mata terhebat di dunia," tulis mereka.

Ian Fleming merupakan penulis asli novel James Bond yang meninggal pada 1964. Sepanjang kariernya, ia menulis 14 buku James Bond, dimulai dengan Casino Royale yang diterbitkan pada 1953.

Robert Pattinson Sebut Peran James Bond sebagai Kehormatan Seumur Hidup

Pattinson mengaku bangga mendapatkan kepercayaan untuk memerankan karakter ikonik tersebut.

"James Bond adalah salah satu karakter paling legendaris dalam sejarah perfilman, dan dipercaya memerankan 007 merupakan kehormatan seumur hidup," kata Pattinson dalam pernyataan resmi pengumuman pemeranannya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada sutradara Denis Villeneuve, produser Amy Pascal dan David Heyman, Tanya, serta seluruh tim Amazon MGM Studios atas kepercayaan yang diberikan.

"Untuk mengatakan bahwa peran ini adalah impian yang menjadi kenyataan merupakan sebuah pernyataan yang meremehkan. Saya sangat bersemangat dengan kerja sama ini dan pekerjaan yang akan datang bersama tim yang luar biasa ini," ujarnya.

Sementara itu, Villeneuve menyebut Pattinson memiliki karakter yang sesuai untuk membawa James Bond memasuki era baru.

"Saya sangat gembira menyambut Robert Pattinson sebagai James Bond baru kami. Dia memiliki jiwa abadi 007 dan membawa semangat yang benar-benar baru. Saya tidak sabar untuk memulai," kata Villeneuve.

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Robert Pattinson Menangkan Persaingan Pemeran 007

Pemilihan Pattinson mengakhiri spekulasi panjang di Hollywood mengenai aktor yang akan menggantikan Daniel Craig.

Sejumlah nama sempat dikaitkan dengan peran James Bond, termasuk Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill, dan Aaron Taylor-Johnson.

Namun, proses pemilihan akhirnya mengerucut pada sejumlah aktor, termasuk Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor, Nicholas Hoult, dan Robert Pattinson.

Menurut laporan The Hollywood Reporter, para kandidat menjalani pengujian pada akhir Oktober. Mereka dinilai berdasarkan kemampuan melakukan adegan laga, penampilan di depan kamera, serta kemampuan menyampaikan dialog.

Proses tersebut melibatkan sutradara Denis Villeneuve dan produser Amy Pascal serta David Heyman.

Pattinson disebut baru menerima pemberitahuan mengenai terpilihnya dirinya pada Minggu pagi melalui Villeneuve secara langsung. Sementara itu, Pascal dikabarkan menghubungi para kandidat lain yang tidak terpilih.

Robert Pattinson Jadi James Bond Setelah Era Daniel Craig

Pattinson menjadi aktor baru yang memerankan James Bond setelah Daniel Craig diumumkan sebagai 007 pada Oktober 2005.

Craig memulai debutnya melalui film Casino Royale pada 2006. Ia kemudian membintangi lima film James Bond sebelum mengakhiri perannya melalui No Time to Die pada 2021.

Salah satu pencapaian terbesar selama era Craig adalah film Skyfall (2012), yang menjadi film pertama dalam waralaba James Bond dengan pendapatan global menembus 1 miliar dolar AS.

Pattinson kini menjadi aktor kedelapan yang memerankan James Bond dalam sejarah perfilman waralaba tersebut.

Sebelumnya, karakter agen rahasia Inggris itu diperankan Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, dan Daniel Craig. David Niven juga pernah memerankan Bond dalam film Casino Royale versi 1967, meskipun film tersebut tidak termasuk dalam kesinambungan utama waralaba.

Bintang Batman dan The Odyssey Masuki Era Baru James Bond

Terpilihnya Pattinson sebagai James Bond menambah daftar panjang proyek besar yang melibatkan aktor tersebut.

Ia sebelumnya dikenal luas melalui perannya sebagai Edward Cullen dalam waralaba Twilight. Pattinson juga memerankan Bruce Wayne atau Batman dalam film produksi DC Studios.

Pada 2026, ia terlibat dalam sejumlah proyek besar, termasuk The Odyssey garapan Christopher Nolan dan film A24 The Drama serta Primetim.

Pattinson juga dijadwalkan tampil dalam Dune: Part Three garapan Denis Villeneuve. Selain itu, ia tengah menjalani produksi The Batman Part II di London.

Menurut laporan The Hollywood Reporter, jeda sementara produksi The Batman Part II turut membuka kesempatan bagi Pattinson untuk mengikuti pengujian peran James Bond.

Produser Amy Pascal dan David Heyman menilai Pattinson memiliki kemampuan untuk membawa karakter tersebut ke arah baru.

"Warisan karakter ini berada di tangan yang tepat bersama Robert Pattinson. Keberaniannya sebagai aktor, kecerdasan humornya yang tidak menganggap dirinya terlalu serius, serta kemampuannya untuk terus menemukan kembali dirinya menjadikannya Bond yang tepat untuk zaman kita," kata Pascal dan Heyman dalam pernyataan bersama.

Film James Bond Memasuki Era Baru di Bawah Amazon

Film James Bond terbaru juga menandai babak baru dalam pengelolaan waralaba tersebut.

Film ini menjadi produksi James Bond pertama di bawah kendali Amazon setelah perusahaan tersebut mengambil alih hak kreatif waralaba dari keluarga Broccoli pada Februari 2025.

Pengumuman pemeran Pattinson turut dirayakan melalui pemasangan papan iklan besar di Piccadilly Circus, London.

Papan iklan tersebut menampilkan gambar Pattinson dengan identitas James Bond, menandai dimulainya era baru agen rahasia 007.