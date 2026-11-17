Robert Pattinson Jadi James Bond, Siapa Penjahat Utama di Film 007 Berikutnya?

Robert Pattinson sebagai James Bond 007. (Amazon MGM)

PONTIANAK POST - Setelah Robert Pattinson dipastikan memerankan James Bond terbaru, perhatian kini mulai beralih pada sosok antagonis yang akan menjadi lawannya dalam film 007 mendatang. Sutradara Denis Villeneuve menghadapi tantangan berikutnya, yakni menemukan aktor yang mampu menghadirkan karakter penjahat ikonik seperti dalam film-film James Bond sebelumnya.

Advertisement Dalam waralaba yang telah berjalan selama puluhan tahun, tokoh antagonis bukan sekadar pelengkap cerita. Karakter seperti Goldfinger, Dr. No, dan Kananga justru menjadi bagian penting yang memberikan identitas berbeda pada setiap film James Bond.

Penjahat Jadi Kunci Daya Tarik Film James Bond

Karakter James Bond memiliki identitas yang relatif konsisten meskipun diperankan aktor berbeda. Sosok agen rahasia Inggris itu selalu digambarkan percaya diri, tenang, elegan, dan mematikan.

Advertisement Namun, karakter penjahat dalam setiap film justru memiliki kebebasan untuk tampil dengan kepribadian, penampilan, dan ambisi yang berbeda.

Mereka bisa digambarkan sebagai penguasa organisasi rahasia, ilmuwan gila, hingga miliarder dengan rencana menguasai dunia.

Bruce Feirstein, penulis veteran film James Bond yang turut menggarap GoldenEye dan sejumlah film era Pierce Brosnan, menilai kualitas antagonis sangat menentukan keberhasilan sebuah film Bond.

"Film Bond hanya sebagus penjahatnya," kata Feirstein.

Ia menjelaskan bahwa karakter antagonis merupakan bagian paling teatrikal dan menghibur dalam waralaba tersebut.

"Jika mengingat kembali film-film Bond favorit, yang kita ingat adalah penjahatnya. Mereka adalah karakter paling teatrikal. Mereka juga yang paling menyenangkan," ujarnya.

Sejumlah Aktor Mulai Dikaitkan dengan Penjahat James Bond

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai aktor yang akan memerankan antagonis dalam film James Bond terbaru garapan Villeneuve.

Salah satu nama yang sempat muncul dalam pemberitaan tabloid Inggris adalah Ewan Mitchell, aktor yang dikenal melalui perannya sebagai Aemond Targaryen dalam serial House of the Dragon.

Namun, usianya yang masih 29 tahun dinilai relatif muda untuk memerankan sosok antagonis senior seperti Ernst Stavro Blofeld.

Selain Mitchell, sejumlah aktor lain juga disebut berpotensi memerankan penjahat Bond.

Di antaranya David Dastmalchian, aktor berusia 51 tahun yang pernah bekerja sama dengan Villeneuve dalam film Prisoners, Blade Runner 2049, dan Dune.

Nama Paul Giamatti, aktor berusia 59 tahun, juga menarik perhatian. Dalam wawancara dengan GQ pada 2023, ia pernah mengungkapkan ketertarikannya memerankan penjahat James Bond.

"Saya pasti ingin memiliki aksen," katanya. Ia juga menambahkan bahwa akan menyenangkan jika karakternya memiliki seekor hewan pendamping.

Sementara itu, platform Kalshi turut menampilkan peluang sejumlah aktor untuk menjadi antagonis James Bond. Nama Cillian Murphy berada di angka 28 persen, Idris Elba 24 persen, Barry Keoghan 18 persen, dan Peter Dinklage 15 persen.

Angka tersebut merupakan peluang yang ditampilkan platform tersebut, bukan konfirmasi casting dari pihak produksi.

Denis Villeneuve Membutuhkan Penjahat dengan Karakter Kuat

Pemilihan antagonis James Bond membutuhkan pertimbangan yang berbeda dibandingkan pemilihan pemeran 007.

Penjahat dalam waralaba ini harus memiliki penampilan yang mudah diingat. Bekas luka, penutup mata, kepala plontos, atau ciri fisik tidak biasa kerap menjadi bagian dari identitas mereka.

Namun, penampilan saja tidak cukup.

Antagonis Bond yang paling ikonik biasanya memiliki sikap sopan, tenang, dan berkelas. Mereka dapat menjamu Bond makan malam atau memperlihatkan markas rahasia sambil menjelaskan rencana besar mereka dengan sikap santai.

Kontras antara perilaku santun dan ambisi jahat itulah yang membuat karakter penjahat terasa menarik.

Selain itu, kemampuan vokal juga menjadi salah satu aspek penting. Penjahat Bond idealnya memiliki suara khas dengan intonasi terukur yang mampu menghadirkan ancaman tanpa harus berteriak.

Contohnya terlihat pada karakter Goldfinger yang diperankan Gert Fröbe. Karena bahasa Inggris Fröbe sulit dipahami, dialog karakter tersebut dalam film akhirnya diisi ulang oleh pengisi suara Inggris, Michael Collins.

Penjahat James Bond Tidak Harus Berasal dari Negara Tertentu

Salah satu ciri khas antagonis James Bond adalah identitas mereka yang tidak selalu terikat pada negara tertentu.

Hal tersebut terlihat melalui organisasi SPECTRE, kelompok kriminal internasional fiktif yang menjadi musuh dalam sejumlah petualangan James Bond.

Kehadiran organisasi tersebut memberikan ruang bagi cerita untuk menghadirkan ancaman berskala global tanpa harus menjadikan satu negara nyata sebagai musuh utama.

Pendekatan ini juga dinilai memiliki pertimbangan komersial. Dengan menghadirkan antagonis yang tidak secara langsung mewakili negara tertentu, film James Bond dapat menjangkau penonton dari berbagai kawasan tanpa terlalu terikat pada konflik geopolitik.

Bruce Feirstein menilai pendekatan tersebut membuat film Bond dapat dinikmati lintas negara.

"Seorang ayah dan anak bisa menonton film Bond pada Hari Natal di Thailand, Singapura, atau Hong Kong tanpa harus terus-menerus dijejali superioritas Amerika," ujarnya.

Namun, perjalanan James Bond tidak selalu diterima di semua negara. Film-film waralaba tersebut pernah dilarang beredar di bioskop negara-negara Blok Soviet.

Surat kabar Rusia, Pravda, bahkan pernah mengkritik Bond karena dianggap mendukung kepentingan kapitalis Barat.

Penjahat Bond Harus Memiliki Rencana Besar dan Akhir yang Ikonik

Selain penampilan dan karakter, antagonis James Bond juga membutuhkan ambisi yang tidak biasa.

Mereka kerap memiliki rencana besar untuk menghancurkan peradaban melalui berbagai fasilitas rahasia, mulai dari gunung berapi, markas bawah laut, hingga stasiun luar angkasa.

Karakter tersebut juga harus mampu menjelaskan rencana jahatnya dengan ekspresi serius, meskipun ambisinya terdengar tidak masuk akal.

Salah satu ciri khas antagonis Bond lainnya adalah kebiasaan menjelaskan rencana pembunuhan kepada Bond sebelum benar-benar melaksanakannya.

Kelemahan tersebut kerap menjadi bagian dari humor sekaligus ketegangan dalam film.

Namun, ada satu elemen yang tidak kalah penting, yakni bagaimana penjahat tersebut mengakhiri kisahnya.

Dalam tradisi film James Bond, kematian antagonis sering menjadi salah satu adegan paling spektakuler dan mudah diingat penonton.

Goldfinger, Dr. No, hingga Kananga merupakan contoh karakter yang memiliki akhir cerita tidak biasa.

Siapa yang Akan Menjadi Musuh Robert Pattinson?

Dengan Robert Pattinson sebagai James Bond dan Denis Villeneuve sebagai sutradara, pemilihan antagonis menjadi salah satu perkembangan yang menarik untuk ditunggu.

Steven Knight, penulis skenario yang disebut menggarap cerita Bond terbaru, juga menjadi bagian penting dalam pengembangan film tersebut.

Namun, proses pencarian pemeran antagonis kemungkinan masih menunggu perkembangan naskah dan kebutuhan karakter dalam cerita.

Nama-nama seperti Cillian Murphy, Idris Elba, Barry Keoghan, Peter Dinklage, David Dastmalchian, dan Paul Giamatti masih sebatas kandidat atau spekulasi yang muncul dalam pemberitaan.

Belum ada pengumuman resmi mengenai siapa yang akan menjadi lawan Robert Pattinson.