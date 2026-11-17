Keluarga Kerajaan Inggris Sambut Robert Pattinson sebagai James Bond

Advertisement Robert Pattinson sebagai agen rahasia 007.

PONTIANAK POST - Keluarga Kerajaan Inggris memberikan sambutan khusus kepada Robert Pattinson setelah aktor tersebut diumumkan sebagai pemeran James Bond terbaru dalam film produksi Amazon MGM Studios.

Melalui akun resmi X keluarga kerajaan, mereka menyampaikan pesan, “Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr Bond” atau “Selamat datang di Dinas Rahasia Yang Mulia, Tuan Bond.”

Pesan tersebut diunggah sekitar 90 menit setelah kabar penunjukan Pattinson sebagai pemeran utama dalam reboot waralaba James Bond diumumkan.

Robert Pattinson Jadi James Bond Pertama di Era Raja Charles III

Sambutan keluarga kerajaan itu memiliki makna tersendiri dalam sejarah film James Bond. Pattinson akan menjadi aktor pertama yang memerankan agen 007 di bawah pemerintahan Raja Charles III.

Sebelumnya, seluruh 25 film James Bond dirilis ketika Ratu Elizabeth II masih menjadi kepala negara Inggris. Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada 2022, setahun setelah film No Time to Die dirilis sebagai penampilan terakhir Daniel Craig sebagai agen rahasia tersebut.

Dengan demikian, film James Bond berikutnya akan memasuki era kerajaan yang berbeda, sekaligus menghadirkan pemeran utama baru.

Robert Pattinson Terpilih Setelah Persaingan Panjang

Penunjukan Pattinson mengakhiri spekulasi panjang mengenai aktor yang akan dipilih sutradara Denis Villeneuve untuk memerankan James Bond.

Sejumlah nama sempat dikaitkan dengan peran agen 007. Jacob Elordi awalnya menjadi salah satu kandidat favorit, meskipun laporan berikutnya menyebut bintang Euphoria tersebut tidak mengikuti uji layar untuk peran itu.

Jack Lowden kemudian ikut diperbincangkan. Rekan mainnya dalam serial Slow Horses, Gary Oldman, bahkan sempat memancing perhatian publik dengan mengatakan bahwa pemeran Bond kemungkinan sudah dipilih dan ia berharap Lowden mendapatkan peran tersebut.

Nama Callum Turner juga cukup lama masuk dalam spekulasi dan dilaporkan mencapai tahap akhir proses seleksi.

Namun, menjelang pengumuman, perhatian beralih kepada Robert Pattinson dan Nicholas Hoult setelah keduanya diketahui mengikuti audisi.

Robert Pattinson Sebut Peran James Bond sebagai Impian

Pattinson menyebut kesempatan memerankan James Bond sebagai kehormatan besar dalam kariernya.

“James Bond adalah salah satu karakter paling legendaris dalam sejarah perfilman. Dipercaya memerankan 007 merupakan kehormatan seumur hidup,” kata Pattinson dalam pernyataan resminya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Denis Villeneuve, Amy, David, Tanya, serta seluruh tim Amazon MGM Studios atas kepercayaan yang diberikan.

“Mengatakan bahwa peran ini merupakan impian yang menjadi kenyataan saja belum cukup menggambarkannya. Saya sangat antusias dengan kerja sama ini dan pekerjaan yang akan datang bersama tim luar biasa tersebut,” ujarnya.