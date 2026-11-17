Taylor Swift Raih 5 Nominasi Grammy 2027, Ini Rekor yang Dibidik

Taylor Swift. (Variety)

Advertisement PONTIANAK POST - Taylor Swift meraih lima nominasi dalam Grammy Awards 2027, termasuk kategori Album of the Year melalui album terbarunya, The Life of a Showgirl. Meski jumlah nominasi tersebut bukan yang terbanyak, pencapaian ini kembali menegaskan posisi Swift sebagai salah satu musisi dengan rekam jejak paling menonjol dalam sejarah Grammy.

Berdasarkan daftar nominasi yang diberitakan Variety, Swift mengantongi total 63 nominasi Grammy sepanjang kariernya dan telah memenangkan 14 penghargaan. Ia juga menjadi satu-satunya artis dalam sejarah yang empat kali memenangkan kategori Album of the Year.

Taylor Swift Masuk Nominasi Album of the Year untuk Kelima Kalinya

Advertisement Nominasi Album of the Year 2027 melalui The Life of a Showgirl menambah catatan penting dalam perjalanan karier Swift.

Ia menjadi artis kedua dalam sejarah yang memperoleh nominasi kategori tersebut untuk lima album studio berturut-turut. Pencapaian itu menyamai Kendrick Lamar, meskipun Lamar belum pernah memenangkan kategori Album of the Year.

Sebelumnya, Swift memenangkan penghargaan Album of the Year melalui empat album, yakni Fearless pada 2010, 1989 pada 2016, Folklore pada 2021, dan Midnights pada 2024.

Empat kemenangan tersebut membuatnya melampaui Frank Sinatra, Stevie Wonder, dan Paul Simon, yang masing-masing pernah meraih tiga kemenangan dalam kategori tersebut.

Taylor Swift Masuk Tiga Kategori Utama Grammy 2027

Selain Album of the Year, Swift memperoleh nominasi dalam dua kategori utama lainnya, yaitu Record of the Year dan Song of the Year.

Berikut lima nominasi Taylor Swift dalam Grammy 2027 berdasarkan laporan Variety:

Album of the Year: The Life of a Showgirl. Record of the Year: “The Fate of Ophelia”. Song of the Year: “I Knew It, I Knew You” dari Toy Story 5. Best Pop Duo/Group Performance: lagu utama The Life of a Showgirl, yang dibawakan bersama Sabrina Carpenter. Best Song Written for Visual Media: “I Knew It, I Knew You”.

Tiga nominasi pertama termasuk dalam kategori yang dikenal sebagai Big Four Grammy, yaitu Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, dan Best New Artist.

Raye Pimpin Perolehan Nominasi Grammy 2027

Meski mendapat perhatian besar, Swift bukan musisi dengan jumlah nominasi terbanyak pada Grammy 2027.

Raye memimpin daftar dengan 11 nominasi. Rosalia menyusul dengan sembilan nominasi, sedangkan Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley, dan Olivia Rodrigo masing-masing memperoleh tujuh nominasi.

Olivia Dean, Bruno Mars, dan Leon Thomas mengantongi enam nominasi.

Sementara itu, Beyonce dan Adele tidak menjadi sorotan utama dalam daftar nominasi tahun ini. Keduanya relatif tidak berada dalam siklus perilisan album pada 2026, meskipun Beyonce memperoleh satu nominasi melalui lagu bonus yang sebelumnya belum dirilis dalam edisi ulang tahun album B'Day.

Rekor Kemenangan Bisa Menjadi Tantangan bagi Taylor Swift

Rekam jejak Swift yang sangat kuat juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam persaingan Grammy 2027.

Laporan Variety menyoroti kemungkinan sebagian pemilih ingin memberikan kesempatan kepada musisi lain setelah Swift empat kali memenangkan Album of the Year.

Meski demikian, dengan lima nominasi tahun ini dan rekam jejak 14 kemenangan Grammy, peluang Swift untuk kembali membawa pulang penghargaan dinilai tetap terbuka.