PONTIANAK POST - Setelah melewati perang dan serangan Godzilla, Koichi Shikishima akhirnya berusaha membangun kehidupan baru bersama keluarganya.

Namun, harapan untuk hidup tenang kembali diuji ketika ancaman monster raksasa muncul dalam Godzilla Minus Zero.

Sekuel Godzilla Minus One ini tidak hanya menghadirkan pertarungan monster dengan skala lebih besar.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, sutradara Takashi Yamazaki juga kembali menempatkan persoalan manusia sebagai bagian penting dari cerita.

Keluarga menjadi salah satu pusat konflik dalam perjalanan Koichi. Setelah mengalami trauma perang dan berhadapan langsung dengan Godzilla, mantan pilot kamikaze itu kini memiliki alasan lebih kuat untuk bertahan hidup.

Advertisement Berusaha meninggalkan masa lalu

Dalam cerita sebelumnya, Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) merupakan mantan pilot kamikaze yang masih bergulat dengan rasa bersalah dan trauma akibat perang.

Setelah serangan Godzilla menghancurkan Tokyo pada 1947, Koichi berusaha menjalani kehidupan normal bersama Noriko Oishi (Minami Hamabe) dan anak angkat mereka, Akiko (Sae Nagatani).

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Kehidupan keluarga kecil itu menjadi kesempatan bagi Koichi untuk meninggalkan masa lalunya. Namun, ketenangan yang mulai dibangun kembali terganggu oleh kemunculan ancaman baru.

Jepang mendeteksi fenomena alam misterius yang memengaruhi cuaca dan gravitasi bumi.

Fenomena tersebut berkaitan dengan kemunculan King Ghidorah atau Monster Zero, monster berkepala tiga yang membawa kehancuran ke sejumlah wilayah.