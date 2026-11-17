PONTIANAK POST - Pertarungan monster raksasa dalam film Godzilla Minus Zero tidak hanya mengandalkan ukuran kaiju dan efek kehancuran.

Sutradara Takashi Yamazaki juga memaksimalkan teknologi IMAX untuk menghadirkan pengalaman menonton dengan skala visual yang lebih besar.

Penggunaan format tersebut menjadi salah satu pembeda sekuel Godzilla Minus One. Yamazaki ingin penonton merasakan ketegangan ketika Godzilla dan King Ghidorah muncul di layar lebar.

Advertisement Namun, menghadirkan adegan monster dalam format IMAX bukan pekerjaan sederhana. Tim produksi harus menghadapi tantangan pengerjaan CGI dan proses rendering yang lebih kompleks.

IMAX untuk menghadirkan detail visual

Advertisement Yamazaki menilai film live action memiliki kemampuan untuk menampilkan detail visual yang dapat dinikmati penonton melalui layar besar.

"Film live action merupakan medium yang sempurna untuk mengekspresikan sesuatu karena detail yang bisa ditangkap melalui pengambilan gambar IMAX benar-benar luar biasa," ujar sutradara Godzilla Minus Zero itu kepada United Press International (UPI), dikutip dari Jawapos.

Menurutnya, teknologi IMAX dapat membantu menghadirkan pengalaman visual yang lebih kuat, terutama ketika film menampilkan monster dengan ukuran raksasa dan kehancuran dalam skala luas.

Tidak hanya gambar, suara juga menjadi unsur penting dalam pengalaman menonton menggunakan format tersebut.

"Kami memiliki layar raksasa dan monster kaiju yang juga berukuran raksasa. Suara juga sangat penting dalam IMAX. Semuanya terasa begitu besar sehingga kami bisa menghadirkan sesuatu yang benar-benar melampaui kehidupan nyata," imbuhnya melansir UPI.

CGI dan rendering menjadi tantangan

Di balik tampilan visual yang lebih besar, penggunaan IMAX juga menghadirkan tantangan teknis.