PONTIANAK POST - Kolaborasi musisi dari genre berbeda menghadirkan warna baru dalam industri musik Indonesia.

Kali ini, Maliq & D'Essentials menggandeng Rhoma Irama untuk menggarap ulang lagu legendaris Penasaran.

Lagu tersebut tidak hanya diaransemen ulang oleh Maliq & D'Essentials, tetapi juga dinyanyikan bersama Rhoma Irama selaku pencipta sekaligus pemilik lagu.

Advertisement Kolaborasi ini menjadi salah satu materi dalam album studio terbaru Maliq & D'Essentials bertajuk Kabar Gembira yang dijadwalkan meluncur pada 11 November 2026.

Berawal dari Panggung Pestapora

Advertisement Pertemuan dua nama besar dari genre musik berbeda itu bermula ketika Maliq & D'Essentials dan Rhoma Irama tampil bersama di panggung Pestapora 2025.

Pengalaman tersebut kemudian membuka jalan bagi kolaborasi di studio rekaman.

Vokalis Maliq & D'Essentials, Angga Puradiredja, mengaku kagum terhadap aransemen musik dangdut klasik dan kedisiplinan Rhoma Irama selama proses pengerjaan lagu.

’’Gue baru menyadari bahwa ternyata lagu dangdut itu bukan lagu main-main. Di balik pengemasan yang entertaining, ada nilai kehidupan, komersial, perjuangan, dan inovasi. Dan beliau disiplinnya luar biasa!’’ ujarnya, dikutip dari Jawapos.

Perpaduan Groove Funk Pop dan Dangdut

Dalam menggarap ulang Penasaran, Maliq & D'Essentials berupaya mempertahankan karakter groove lagu tersebut. Proses rekaman juga melibatkan Fendi, penabuh gendang legendaris dari Soneta Group.

Perpaduan groove funk-pop khas Maliq & D'Essentials dengan cengkok dangdut Rhoma Irama menjadi daya tarik utama lagu tersebut.