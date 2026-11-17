PONTIANAK POST - Kolaborasi musik tidak selalu berangkat dari kebutuhan promosi.

Bagi Maliq & D'Essentials, kedekatan dan kecocokan dalam bermusik menjadi bagian penting dalam menghasilkan karya bersama musisi lain.

Hal itu terlihat dalam dua lagu yang melibatkan Bilal Indrajaya dan band rock Perunggu, yakni Nyali dan Pigura.

Advertisement Nyali Rayakan Persahabatan 10 Tahun

Maliq & D'Essentials menggandeng Bilal Indrajaya dalam lagu Nyali. Kolaborasi tersebut menjadi bentuk perayaan persahabatan selama 10 tahun antara kedua pihak.

Advertisement Widi mengungkapkan, kolaborasi harus memiliki kedekatan emosional dan bukan sekadar menjadi bagian dari strategi pemasaran.

’’Maliq harus tahu bapernya. Pokoknya gue gak mau kolaborasi kalau tujuannya cuma marketing. Harus ada soul dan raw-nya,’’ ungkap Widi, dikutip dari Jawapos.

Menariknya, suara Angga Puradiredja dan Bilal Indrajaya terdengar begitu mirip dalam lagu tersebut. Bahkan, Angga sempat kesulitan membedakan suara keduanya ketika mendengarkan rekaman demo.

Kemiripan karakter vokal itu menjadi salah satu hal menarik dalam proses penggarapan Nyali.

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Lagu Pigura Rampung dalam Sehari

Kolaborasi lainnya hadir melalui lagu Pigura bersama band rock Perunggu. Lagu tersebut menggunakan materi demo lama yang telah disimpan sejak era album Musik Pop pada 2014.

Proses penggarapannya berlangsung spontan. Rencana awal yang hanya berupa pertemuan untuk membahas musik justru berkembang menjadi sesi rekaman pada hari yang sama.