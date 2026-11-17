PONTIANAK POST - Grup musik elektronik Weird Genius menandai perjalanan satu dekade mereka di industri musik dengan merilis album penuh perdana bertajuk ALBUM..

Salah satu lagu di dalamnya adalah Hourglass, hasil kolaborasi bersama penyanyi Novia Bachmid.

Lagu Hourglass menggambarkan hubungan yang berada di ambang perpisahan. Salah satu pihak masih ingin mempertahankan hubungan, meski pasangannya mulai menjauh.

Advertisement Album ALBUM. dirilis pada 30 Oktober 2026 dan memuat 19 lagu yang merangkum perjalanan kreatif Weird Genius selama satu dekade.

Kembali Berkolaborasi dengan Novia Bachmid

Advertisement Kolaborasi dalam Hourglass mempertemukan kembali Weird Genius dengan Novia Bachmid setelah keduanya bekerja sama melalui lagu Your Side pada Mei 2026.

Weird Genius dikenal sebagai grup musik elektronik yang beranggotakan Reza Arap, Eka Gustiwana, dan Roy Leonard atau RoyCDC.

Melalui album penuh perdana ini, mereka menghadirkan rangkaian karya yang mencerminkan perjalanan bermusik selama sepuluh tahun.

Libatkan Sejumlah Musisi

Album ALBUM. menghadirkan beragam karakter musik dengan melibatkan sejumlah musisi. Nama-nama yang ikut berkolaborasi di antaranya Jessy Alexa, Danilla Riyadi, Cosmo Kent, Novia Bachmid, Trust Orchestra, Pepita, Kamga, Bloodlyne, Guraisu, dan Emily Sie.

Album tersebut juga melibatkan dua mantan personel Weird Genius, yakni Billy Tanner dan Gerald Liu.

Keterlibatan banyak musisi menghadirkan warna yang beragam dalam 19 lagu yang terdapat di album tersebut.