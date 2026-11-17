Claudia Kim dalam Sacred Jewel.

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PONTIANAK POST - Aktris Claudia Kim kembali tampil dalam drama sejarah Korea melalui Sacred Jewel. Kali ini, ia memerankan Putri Wang Hee, putri bungsu kaisar yang memiliki kepribadian kuat dan perjalanan hidup penuh perubahan.

Dalam wawancara mengenai drama terbarunya tersebut, Claudia Kim mengungkapkan alasan menerima tawaran bermain, persiapan mendalami karakter, hingga tantangan yang dihadapinya selama proses syuting.

Advertisement Sacred Jewel mengambil latar tahun 1258 pada masa Dinasti Goryeo. Saat itu, kerajaan berada di ambang kekalahan setelah 30 tahun berperang melawan Mongolia.

Cerita berpusat pada perjuangan sebuah pasukan ekspedisi yang berangkat ke medan perang untuk mencari peninggalan suci bernama Manik Avalokitesvara. Relik tersebut dipercaya memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi negara.

Di tengah perjuangan itu, seorang putri berusaha menyelamatkan mereka.

Memerankan Putri dengan Masa Lalu Kelam

Dalam drama tersebut, Claudia Kim memerankan Wang Hee, putri bungsu kaisar. Ia digambarkan sebagai perempuan yang menutup hati dari dunia setelah mengalami pernikahan politik yang menyakitkan dan kehilangan orang-orang terdekat.

Dengan kepribadian dingin dan sikap tidak peduli terhadap pendapat orang lain, Wang Hee menjalani hari-hari yang membosankan di Istana Gyeonghwa.

Kehidupannya mulai berubah setelah bertemu Baek Gyeol, seorang komandan militer muda yang penuh semangat dan memiliki kepolosan. Karakter yang diperankan Ahn Bo Hyun tersebut kemudian membuat Wang Hee jatuh cinta.

Claudia Kim mengaku tertarik menerima tawaran Sacred Jewel karena sudah lama menantikan kesempatan bermain dalam drama sejarah berskala besar.

"Ini adalah drama sejarah yang akhirnya bisa saya kerjakan setelah penantian panjang. Saya bersyukur mendapat kesempatan membintangi drama sejarah berskala besar lainnya setelah 'Marco Polo', yang saya syuting di luar negeri beberapa waktu lalu."

Ia juga tertarik dengan jalan cerita dan perkembangan karakter yang ditawarkan drama tersebut.

"Alur cerita yang menarik, yang mencerminkan pengalaman penulis selama bertahun-tahun, serta fakta bahwa karakter-karakternya berkembang sepanjang cerita menjadi daya tarik tersendiri bagi saya. Wang Hee adalah karakter kompleks yang berbeda dari karakter yang biasa terlihat dalam drama sejarah Korea, sehingga saya sangat ingin mengambil peran ini."

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Perjalanan Emosional Wang Hee

Menurut Claudia Kim, Wang Hee merupakan karakter dengan perubahan emosi yang cukup besar. Pada awal cerita, sang putri dipenuhi kecemasan dan kehampaan.

Namun, seiring menghadapi berbagai keadaan di Goryeo, Wang Hee perlahan menemukan harapan dan mulai memperjuangkan kehidupan yang diinginkannya.

"Dia adalah karakter yang sangat menarik dengan perjalanan emosional yang sangat dinamis. Awalnya, dia dipenuhi kecemasan dan kehampaan, tetapi saat menghadapi berbagai keadaan di Goryeo, dia perlahan menemukan harapan dalam hidup dan mengejar kehidupan yang diinginkannya. Dalam prosesnya, dia tumbuh dan akhirnya berkembang menjadi seorang putri Goryeo sejati."

Peran tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Claudia Kim. Selama ini, ia lebih banyak memerankan karakter yang cenderung menahan ekspresi emosi.

Melalui Wang Hee, ia mendapat kesempatan menampilkan rentang emosi yang lebih luas, mulai dari sisi keras kepala hingga kepribadian yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Belajar Bahasa Mongolia untuk Pendalaman Karakter

Claudia Kim juga memberikan perhatian khusus pada persiapan selama proses syuting. Ia berusaha memahami perjalanan emosional Wang Hee sekaligus menggambarkan perkembangan karakter tersebut secara meyakinkan.

Salah satu tantangannya adalah dialog berbahasa Mongolia. Sebelumnya, ia pernah memerankan seorang prajurit perempuan Mongolia. Untuk proyek terbaru ini, ia kembali harus menyampaikan dialog dalam bahasa tersebut.

"Saya sebelumnya pernah memerankan seorang prajurit perempuan Mongolia, dan untuk proyek ini, saya juga harus menyampaikan dialog dalam bahasa Mongolia, jadi saya belajar lebih giat selama syuting. Karena ini merupakan tantangan baru, saya semakin ingin melakukannya dengan baik dan benar-benar ingin memerankan karakter ini secara meyakinkan."

Claudia Kim menggambarkan Wang Hee melalui tiga kata kunci, yakni putri pemberani yang gemar minum, putri mandiri, dan putri yang terus berkembang.

Menurutnya, Wang Hee memiliki sisi berani dan berapi-api. Ketika menginginkan sesuatu, ia berusaha mendapatkannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

Sang putri juga terus mempertanyakan apa yang sebenarnya diinginkan dalam hidupnya dan berusaha berkembang melalui berbagai pengalaman.

Sacred Jewel Hadirkan Aksi dan Romansa

Claudia Kim menyebut Sacred Jewel sebagai drama sejarah yang menawarkan sesuatu berbeda dari cerita sejenis.

Ia optimistis drama tersebut dapat dinikmati berbagai kalangan karena memadukan beragam unsur hiburan, mulai dari aksi hingga romansa.

"Saya pikir ini adalah drama sejarah epik yang dapat dinikmati oleh semua usia dan gender, karena menawarkan berbagai hiburan dan daya tarik visual, termasuk aksi dan romansa. Satu hal yang saya sadari saat memperkenalkan drama ini di Canneseries adalah penonton internasional juga akan menganggapnya menarik dan dapat menikmatinya tanpa kesulitan."

Menjelang penayangan, Claudia Kim mengaku senang akhirnya bisa memperkenalkan serial tersebut setelah menunggu cukup lama.

"Saya benar-benar senang akhirnya bisa memperkenalkan serial ini setelah penantian yang begitu panjang. Karena begitu banyak orang telah mencurahkan hati mereka untuk membuatnya, saya berharap semua orang dapat menikmati menontonnya bersama pada musim liburan ini. Mohon berikan banyak cinta untuk drama ini."