Lisa BLACKPINK. (Antara)

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PONTIANAK POST - Lisa BLACKPINK dikabarkan menjadi pemilik vila mewah di kawasan Seongbuk-dong, Korea Selatan. Properti tersebut dibeli dengan harga sekitar 7,5 miliar won atau setara Rp102,44 miliar berdasarkan kurs 17 November 2026.

Mengutip laporan media bisnis pada 1 Februari, vila tersebut memiliki luas lebih dari 7.200 kaki persegi atau sekitar 669 meter persegi. Bangunannya terdiri atas satu lantai di atas tanah dan dua lantai bawah tanah.

Advertisement Properti itu dikenal sebagai bekas rumah Jang Seon Yoon, cucu pendiri Lotte Corporation, Shin Kyuk Ho.

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Bekas Rumah Keluarga Pewaris Lotte

Jang Seon Yoon membeli tanah tempat vila tersebut berdiri pada 2014. Pembangunan rumah mewah itu kemudian selesai pada April 2016.

Keluarga Jang diketahui menempati properti tersebut selama hampir tujuh tahun.

Lisa sendiri pertama kali menandatangani kontrak pembelian vila itu pada Juli 2022. Proses pembayaran penuh baru diselesaikan pada 30 Januari 2023.

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Seongbuk-dong, Kawasan Elite Korea Selatan

Seongbuk-dong dikenal sebagai salah satu kawasan tempat tinggal kalangan kaya dan berpengaruh di Korea Selatan.

Sejumlah selebritas ternama, seperti Bae Yong Joon dan Lee Seung Gi, juga disebut tinggal di kawasan tersebut.