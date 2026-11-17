PONTIANAK POST - Jennie BLACKPINK mencatat pencapaian baru dalam karier musik solonya. Lagu Dracula, hasil kolaborasinya dengan musisi Australia Tame Impala, meraih dua nominasi dalam ajang Grammy Awards ke-69 atau Grammy 2027.

Advertisement Pada 16 November waktu setempat, Recording Academy mengumumkan daftar nominasi melalui siaran langsung di YouTube. Lagu Dracula masuk dalam kategori Record of the Year dan Best Pop Duo/Group Performance.

Kategori Record of the Year merupakan salah satu penghargaan utama Grammy yang terbuka bagi seluruh genre musik. Jennie menjadi anggota BLACKPINK kedua yang masuk nominasi kategori tersebut setelah Rosé, yang tahun lalu mendapat nominasi lewat lagu APT. bersama Bruno Mars.

Dalam kategori Record of the Year, Dracula akan bersaing dengan lagu-lagu dari Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars, RAYE, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, serta kolaborasi Rosalía dengan Björk dan Yves Tumor.

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Lagu Dracula Cetak Rekor di Billboard

Dracula awalnya dirilis sebagai lagu solo Tame Impala pada Oktober tahun lalu. Versi remix yang menampilkan Jennie kemudian diluncurkan pada Februari tahun ini.

Popularitas lagu tersebut meningkat setelah banyak digunakan di berbagai platform video pendek. Performa Dracula juga terus bertahan di tangga lagu Billboard.

Dalam tangga lagu Billboard Hot 100 edisi 21 November yang diumumkan pada 16 November waktu setempat, Dracula bertahan di posisi ketiga selama dua pekan berturut-turut.

Pencapaian itu menyamai posisi tertinggi yang pernah diraih solois perempuan K-pop di Billboard Hot 100, yang sebelumnya dicapai Rosé melalui APT.

Lagu tersebut juga telah menghabiskan total 25 pekan di posisi 10 besar Hot 100. Catatan itu memperpanjang rekor sebagai lagu artis K-pop dengan masa bertahan terlama di jajaran tersebut.

Selain itu, Dracula berhasil menduduki posisi puncak tangga lagu Billboard Radio Songs selama sembilan pekan berturut-turut.

IVE dan KiiiKiii Masuk Nominasi Kategori Baru

Selain Jennie, dua grup K-pop lainnya, IVE dan KiiiKiii, juga masuk nominasi Grammy Awards 2027.

IVE mendapat nominasi melalui lagu BANG BANG, sedangkan KiiiKiii diwakili lagu 404 (New Era). Keduanya bersaing dalam kategori baru, Best Asian Pop Music Performance.

Dalam kategori tersebut, IVE dan KiiiKiii akan berhadapan dengan grup asal Filipina, BINI dan SB19, serta musisi Jepang BABYMETAL dan LiSA.

Recording Academy mengumumkan pembentukan kategori Best Asian Pop Music Performance pada Juni lalu. Kategori ini ditujukan untuk mengapresiasi musik populer Asia, termasuk K-pop, J-pop, dan C-pop.