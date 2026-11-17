PONTIANAK POST - Robert Pattinson resmi ditunjuk sebagai pemeran James Bond berikutnya. Setelah aktor asal Inggris itu diumumkan sebagai penerus agen 007, perhatian mulai tertuju pada sosok perempuan yang akan mendampinginya dalam film terbaru waralaba tersebut.

Advertisement Amazon MGM Studios mengonfirmasi Pattinson, yang kini berusia 40 tahun, sebagai pemeran James Bond berikutnya. Film ini akan disutradarai Denis Villeneuve berdasarkan naskah Steven Knight, dengan Amy Pascal dan David Heyman bertindak sebagai produser.

Namun, karakter James Bond tidak hanya identik dengan aksi dan pesona sang agen rahasia. Sosok perempuan yang hadir di sampingnya juga menjadi bagian penting dari perjalanan panjang waralaba ini.

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Deretan Bond Girl Ikonik Sepanjang Masa

Sepanjang sejarah film James Bond, sejumlah karakter perempuan meninggalkan kesan kuat. Salah satunya Honey Ryder yang diperankan Ursula Andress dalam Dr. No (1962).

Ada pula Pussy Galore yang diperankan Honor Blackman dalam Goldfinger (1964), serta Teresa di Vicenzo yang dimainkan Diana Rigg dalam On Her Majesty's Secret Service (1969).

Pada era yang lebih baru, Michelle Yeoh tampil sebagai Wai Lin dalam Tomorrow Never Dies (1997). Eva Green juga mencuri perhatian lewat perannya sebagai Vesper Lynd dalam Casino Royale (2006).

Sementara itu, Léa Seydoux menjadi salah satu pemeran perempuan penting dalam dua film terakhir yang dibintanginya, yakni sebagai Madeleine Swann dalam Spectre dan No Time to Die (2021).

Karakter perempuan dalam film James Bond selama ini dikenal dengan sebutan Bond Girl. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pertanyaan apakah istilah tersebut perlu berubah menjadi Bond Woman.

Ketika karakter James Bond diciptakan penulis Ian Fleming, sejumlah spekulasi menyebut Muriel Wright, perempuan yang pernah menjalin hubungan dengan Fleming, mungkin menjadi salah satu inspirasi bagi karakter perempuan dalam cerita-ceritanya.

Denis Villeneuve Dinilai Punya Rekam Jejak Kuat

Penunjukan Denis Villeneuve sebagai sutradara memberikan alasan tersendiri untuk menantikan penggambaran karakter perempuan dalam film baru James Bond.

Sutradara tersebut sebelumnya menghadirkan karakter perempuan dengan peran kuat melalui sejumlah film. Di antaranya karakter yang dimainkan Amy Adams dalam Arrival, Emily Blunt dalam Sicario, serta Rebecca Ferguson dan Zendaya dalam waralaba Dune.

Dengan pemeran James Bond yang baru, perhatian kini beralih pada siapa yang akan menjadi pasangan sekaligus lawan main Pattinson dalam petualangan agen 007 berikutnya.

Adria Arjona Masuk Daftar Kandidat Bond Girl

Media hiburan Variety menyusun sejumlah nama aktris yang dinilai menarik untuk menjadi Bond Girl dalam era Robert Pattinson. Salah satu nama yang disorot adalah Adria Arjona.

Aktris kelahiran Puerto Rico tersebut memiliki sejumlah proyek yang memperlihatkan kemampuannya dalam genre aksi. Ia memerankan penembak jitu militer yang tangguh dalam Onslaught, film aksi garapan Adam Wingard dari A24.

Arjona juga bergabung dalam semesta DC garapan James Gunn sebagai Maxima dalam Man of Tomorrow. Selain itu, ia memerankan agen FBI yang memburu karakter Michael B. Jordan dalam The Thomas Crown Affair produksi Amazon MGM.

Menurut Variety, peran terakhir tersebut bahkan terasa seperti audisi bagi Arjona untuk masuk ke waralaba James Bond. Penampilannya dalam Hit Man juga dinilai memperlihatkan kemampuannya memikat sekaligus mengakali lawan main dalam satu adegan.