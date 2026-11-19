Lee Min Ho dan Park Gyu Young.

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PONTIANAK POST - Aktor Lee Min Ho dan Park Gyu Young dipastikan menjadi pemeran utama drama Korea terbaru SBS berjudul But Your Love. Drama bergenre komedi romantis berlatar dunia perkantoran dan industri idola virtual itu dijadwalkan tayang pada paruh kedua 2027.

SBS mengonfirmasi keterlibatan kedua aktor tersebut pada 19 November. Drama ini mengangkat kisah unik tentang seorang atasan yang dibenci di dunia nyata, tetapi justru menjadi idola favorit bawahannya di dunia virtual.

Advertisement Lee Min Ho Berperan sebagai Bos yang Menjadi Idola Virtual

Dalam But Your Love, Lee Min Ho memerankan Cha Wook Hyun, direktur divisi pertama perusahaan gim N-Mable. Dia digambarkan sebagai sosok perfeksionis, dingin, mudah tersinggung, dan sangat berorientasi pada pekerjaan.

Kehidupannya berubah setelah sebuah kejadian tak terduga membuatnya menjadi anggota termuda grup idola virtual dengan nama panggung Dan.

Peran tersebut menampilkan dua sisi karakter Lee Min Ho, yakni seorang direktur perusahaan yang kaku di dunia nyata dan idola virtual yang memiliki penggemar di dunia digital.

Melalui identitas barunya, Cha Wook Hyun juga kembali berhadapan dengan impian yang telah lama dilupakannya.

Park Gyu Young Jadi Penggemar Idola yang Ternyata Atasannya

Sementara itu, Park Gyu Young berperan sebagai Tak So Na, asisten manajer di tim perencanaan dan penerbitan pertama perusahaan N-Mable.

Tak So Na tidak menyukai atasannya, Cha Wook Hyun. Namun, dia justru jatuh hati kepada Dan, sosok idola virtual yang ternyata merupakan identitas lain dari bosnya sendiri.

Kisah tersebut memperlihatkan sisi Tak So Na sebagai penggemar yang penuh antusiasme, sekaligus menggambarkan dinamika kehidupan pekerja kantoran.

Pertemuan Pertama Lee Min Ho dan Park Gyu Young sebagai Pasangan

But Your Love menjadi proyek pertama Lee Min Ho dan Park Gyu Young yang mempertemukan keduanya sebagai pasangan romantis di layar kaca.

Drama ini menggabungkan kisah percintaan, kehidupan kantor, dan fenomena idola virtual melalui hubungan dua karakter dengan identitas yang saling bertolak belakang.