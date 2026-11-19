Cheng Yi dalam drama Cina terbaru berjudul River of No Return.

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PONTIANAK POST - Drama China bergenre sejarah River of No Return yang dibintangi Cheng Yi resmi mengumumkan jadwal penayangan perdananya pada 20 November 2026. Serial yang juga menghadirkan Lin Geng Xin, Jiang Pei Yao, Wu Xing Jian, Zhang Kai Ying, dan Wang He itu akan tersedia melalui platform streaming iQIYI.

Pengumuman jadwal tayang tersebut disampaikan pada 18 November. Drama ini mengangkat kisah perjalanan putra mahkota Zhu Zhan Ji yang terjebak dalam konspirasi politik saat berada di Jinling atau Nanjing.

Advertisement Sinopsis River of No Return, Perjalanan Berbahaya Putra Mahkota

Dalam drama River of No Return, Cheng Yi memerankan Zhu Zhan Ji, putra mahkota yang menghadapi konspirasi mengejutkan di Jinling.

Bersama Wu Ding Yuan (Lin Geng Xin), seorang petugas kepolisian, Su Jing Xi (Jiang Pei Yao), seorang tabib perempuan, serta pejabat muda Yu Qian (Wu Xing Jian), dia berusaha menghindari kejaran musuh.

Mereka harus menempuh perjalanan kembali ke ibu kota melalui Kanal Besar dalam waktu 15 hari. Sepanjang perjalanan, kelompok tersebut menghadapi berbagai ancaman dan perebutan kekuasaan yang menguji kesetiaan serta tanggung jawab mereka.

Cuplikan trailer memperlihatkan Zhu Zhan Ji berada dalam situasi berbahaya. Salah satu dialognya berbunyi, "Jika sejak awal kamu tahu begitu banyak hal akan terjadi di sepanjang perjalanan, apakah kamu tetap akan menyelamatkanku?"

Konflik Politik dan Perjuangan Rakyat Menjadi Latar Cerita

River of No Return tidak hanya menampilkan perjalanan untuk menghindari pengejaran dan konspirasi. Drama ini juga mengangkat persoalan politik, termasuk polemik pemindahan ibu kota dan kepentingan di balik transportasi pangan.

Cerita memperlihatkan perbedaan suasana antara Jinling dan Beijing. Jinling digambarkan melalui kehidupan pasar dan aktivitas masyarakat, sedangkan Beijing menampilkan ketegangan politik di balik tembok kota.

Perjalanan para tokoh juga memperlihatkan kehidupan rakyat biasa yang terdampak perebutan kekuasaan dan persoalan distribusi pangan.

Melalui pengalaman tersebut, Zhu Zhan Ji mulai memahami tanggung jawabnya sebagai calon penerus takhta. Perjalanan menuju ibu kota bukan sekadar upaya menyelamatkan diri, melainkan juga usaha mencegah kekacauan dan penderitaan masyarakat.

Karakter Utama River of No Return

Selain Zhu Zhan Ji, drama ini menghadirkan sejumlah karakter dengan latar dan prinsip berbeda.

Zhu Zhan Ji (Cheng Yi): Putra mahkota yang harus menyeimbangkan semangat mudanya dengan tanggung jawab sebagai calon kaisar.

Wu Ding Yuan (Lin Geng Xin): Petugas kepolisian yang terlihat santai dan tidak konvensional, tetapi memiliki prinsip kuat.

Su Jing Xi (Jiang Pei Yao): Tabib perempuan yang tenang dan memiliki keterikatan dengan masa lalunya.

Yu Qian (Wu Xing Jian): Pejabat muda yang menjunjung prinsip dan berani memperjuangkan hal yang diyakininya benar.

Hubungan antartokoh menjadi salah satu bagian penting cerita, terutama mengenai kesetiaan antara pemimpin dan orang-orang yang mendampinginya.

Diadaptasi dari Catatan Sejarah Dinasti Ming

Drama River of No Return mengambil inspirasi dari catatan dalam History of Ming atau Ming Shi mengenai perjalanan Zhu Zhan Ji ke Nanjing.

Catatan sejarah tersebut menyebutkan bahwa Zhu Zhan Ji diperintahkan pergi ke Nanjing setelah wilayah itu mengalami gempa berulang kali. Dia kemudian menerima titah untuk kembali setelah Kaisar Renzong jatuh sakit.

Serial ini mengembangkan catatan sejarah singkat tersebut menjadi kisah perjalanan yang sarat konflik politik, ancaman, dan dinamika kehidupan masyarakat.

Jadwal Tayang River of No Return di iQIYI

River of No Return dijadwalkan tayang perdana pada 20 November 2026 dan dapat disaksikan melalui platform streaming iQIYI.