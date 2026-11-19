Family Plan Season 2.

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PONTIANAK POST - Serial Korea Family Plan kembali dengan musim kedua yang dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026 melalui Coupang Play. Keluarga Young-soo yang dikenal memiliki cara tidak biasa dalam menghadapi ancaman kini semakin solid dengan kehadiran anggota baru.

Keluarga ini terdiri atas sekelompok orang dengan kemampuan khusus yang menyamar sebagai keluarga biasa demi bertahan hidup dan melawan para penjahat kejam.

Advertisement Di balik kehidupan mereka yang tampak normal, setiap anggota memiliki kemampuan dan kepribadian berbeda.

Musim kedua ini kembali dibintangi Bae Doo-na sebagai Young-soo, Baek Yoon-sik sebagai Kang-sung, Rommon sebagai Ji-hoon, dan Lee Soo-hyun sebagai Ji-woo. Park Byung-eun juga bergabung sebagai Cheol-yong, yang akan menjadi bagian baru dalam keluarga tersebut.

Keluarga Young-soo Semakin Kompak di Family Plan Season 2

Keluarga Young-soo dikenal memiliki hubungan yang unik. Dari luar, mereka mungkin terlihat mencurigakan dan berbeda dari keluarga pada umumnya.

Namun, di balik sikap tersebut, mereka memiliki ikatan kuat dan selalu berusaha melindungi satu sama lain.

Foto-foto terbaru yang dirilis memperlihatkan keseharian keluarga tersebut. Mereka terlihat menghabiskan waktu bersama di meja makan hingga saling berpelukan, menunjukkan kedekatan yang semakin erat.

Meski terkadang bertengkar dan saling mengusik, mereka tidak ragu menghadapi siapa pun yang mengancam keselamatan keluarga.

Senyum Young-soo dan Kehadiran Paman Cheol-yong

Salah satu hal yang menarik perhatian dalam foto terbaru adalah senyum Young-soo. Karakter yang biasanya tenang dan jarang menunjukkan emosi itu kini terlihat tersenyum di hadapan keluarganya.

Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keputusan yang akan diambil Young-soo setelah menghadapi kebenaran masa lalunya.

Kasih sayangnya sebagai seorang ibu selama ini membuatnya melakukan berbagai cara untuk melindungi keluarga. Namun, pengungkapan masa lalu diperkirakan akan membawa perubahan penting dalam perjalanan karakternya.

Kehadiran Cheol-yong yang diperankan Park Byung-eun juga menjadi dinamika baru. Dengan penampilan tidak biasa dan aura kuat, karakter tersebut diperkirakan menghadirkan interaksi yang berbeda di tengah keluarga Young-soo.

Sinopsis Family Plan Season 2

Family Plan Season 2 mengikuti keluarga Young-soo yang menjalani kehidupan di kota baru sambil menyembunyikan masa lalu mereka.

Di musim terbaru, Young-soo berusaha menghadapi kebenaran masa lalunya. Bersama anggota keluarga lainnya, dia juga memburu sumber kejahatan dan menjalankan misi balas dendam.

Keluarga tersebut semakin erat, tetapi kehadiran Cheol-yong membawa dinamika baru dalam hubungan mereka.

Cerita musim kedua akan kembali menyoroti ikatan keluarga, perlindungan terhadap orang-orang terdekat, serta upaya menghadapi ancaman yang datang.

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