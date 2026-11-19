Ha Yoon Kyung memerankan karakter Geol Seung dalam drama Korea sejarah Sacred Jewel.

PONTIANAK POST - Aktris Ha Yoon Kyung akan memerankan karakter Geol Seung dalam drama Korea sejarah Sacred Jewel. Untuk mendalami perannya, dia menjalani latihan bela diri, berkuda, hingga mempelajari dialek Gangwon.

Advertisement Drama ini mengambil latar tahun 1258 pada masa Dinasti Goryeo, ketika kerajaan menghadapi kekalahan setelah bertahun-tahun berperang melawan bangsa Mongol.

Cerita berpusat pada perjuangan rombongan ekspedisi yang mencari relik suci yang dipercaya dapat melindungi negara. Dalam perjalanan tersebut, seorang putri juga berusaha menyelamatkan mereka.

Ha Yoon Kyung Berperan sebagai Mantan Budak yang Ahli Bela Diri

Advertisement Dalam Sacred Jewel, Ha Yoon Kyung memerankan Geol Seung, pemilik kedai di kawasan pasar Pulau Ganghwa yang juga menjadi pemandu rombongan pengawal.

Geol Seung bergabung dengan rombongan pengangkut mutiara suci setelah menerima tawaran dari Baek Gyeol yang diperankan Ahn Bo Hyun. Sebagai satu-satunya perempuan dalam rombongan tersebut, dia ikut menempuh perjalanan melewati wilayah yang dilanda perang.

Geol Seung merupakan mantan budak yang kemudian membangun kehidupan sebagai pemilik kedai. Dia mengandalkan keterampilan tangan, kecerdikan, dan kepribadiannya yang santai untuk mencari nafkah.

Ha Yoon Kyung menjelaskan bahwa karakternya memiliki latar belakang yang membuatnya menguasai berbagai keterampilan.

"Dia adalah seseorang yang tumbuh dan dididik di sebuah kuil, sehingga memiliki kemampuan bela diri dan pengobatan. Dia mungkin terlihat seperti orang yang hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, tetapi sebenarnya sangat penyayang dan berhati hangat," kata Ha Yoon Kyung.

Dia menambahkan, Geol Seung juga memiliki sisi polos meskipun tumbuh dengan melewati banyak kesulitan.

Ha Yoon Kyung Jalani Latihan Bela Diri dan Berkuda

Untuk memerankan Geol Seung, Ha Yoon Kyung memberikan perhatian khusus pada persiapan fisik. Karakter tersebut membutuhkan stamina tinggi karena harus berlari melewati pegunungan dan ladang, serta menghadapi pasukan Mongol.

"Ada banyak tuntutan fisik untuk peran ini karena saya harus berlari melewati pegunungan dan ladang siang dan malam serta bertarung melawan pasukan Mongol. Saya belajar aksi dan berkuda, serta mengikuti pelajaran dialek Gangwon," ujarnya.

Dia juga sempat mengkhawatirkan perbedaan stamina karena menjadi satu-satunya perempuan dalam rombongan pengawal.

Namun, dukungan dan kekompakan para pemain membuatnya mampu mengikuti proses syuting bersama pemeran lainnya.

Geol Seung Menjadi Karakter yang Ingin Diperankan Ha Yoon Kyung

Ha Yoon Kyung mengaku tertarik bergabung dalam Sacred Jewel karena menyukai kisah tentang perkembangan karakter yang ditempa oleh perang dan berbagai kesulitan.

Menurut dia, perjuangan rombongan pengawal dalam mencari relik suci tidak hanya menghadirkan konflik, tetapi juga persahabatan, cinta, dan ikatan keluarga.

"Saya menyukai narasi tentang karakter-karakter yang berkembang ketika melewati perang dan kesulitan," katanya.

Dia juga menilai Geol Seung sebagai karakter yang tidak sederhana. Semakin dikenal, karakter tersebut justru semakin menarik dan memiliki banyak sisi.

"Saya ingin menggambarkannya sebagai seseorang yang membuat penonton ingin menghiburnya ketika menyaksikan kisahnya, tetapi justru dia yang bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada mereka," ujar Ha Yoon Kyung.

Saat diminta menggambarkan Geol Seung dalam tiga kata, dia memilih istilah tomboi, serba bisa, dan berjiwa bebas.

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Syuting Setahun Bersama Para Pemain

Ha Yoon Kyung turut menceritakan pengalaman menjalani proses syuting bersama para pemeran lainnya. Mereka menghabiskan waktu sekitar satu tahun dengan berpindah-pindah lokasi dan melewati empat musim bersama.

"Kami menghabiskan waktu setahun bepergian ke berbagai tempat di seluruh negeri dan melewati empat musim bersama, hidup seperti sebuah keluarga. Pada akhirnya, kami sampai pada tahap bisa saling memahami hanya dengan melihat mata satu sama lain," tuturnya.

Dia menggambarkan suasana kerja para pemain seperti rekan seperjuangan yang memiliki kekompakan kuat.