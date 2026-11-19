Film Korea New Recruit.

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PONTIANAK POST - Film Korea New Recruit: The Movie merilis trailer teaser yang memperlihatkan teror misterius di sebuah rumah sakit militer menjelang penayangan perdananya pada 30 Desember 2026.

Film ini merupakan cerita lepas dari serial populer New Recruit. Mengusung genre misteri, horor, dan komedi, film tersebut menghadirkan pengalaman berbeda dengan membawa para karakter ke lingkungan rumah sakit militer.

Advertisement Trailer New Recruit: The Movie Tampilkan Kejadian Misterius

Teaser dibuka dengan kemunculan seorang prajurit misterius yang mendatangi sejumlah pasien di rumah sakit militer.

Mereka adalah Park Min Seok (Kim Min Ho), Choi Il Gu (Nam Tae Woo), Moon Bit Na Ri (Kim Yo Han), Kang Chan Seok (Lee Jung Hyun), Lim Da Hye (Jeon Seung Hun), dan Sung Yoon Mo (Kim Hyun Kyu).

Prajurit tersebut kemudian bertanya, "Apakah kalian tidak merasakan sesuatu yang menyeramkan di sekitar sini?"

Ketegangan meningkat ketika Park Min Seok, putra komandan divisi, melihat pasien bernama Yoo Jae Hoon (Ryu Kyung Soo) melakukan perilaku aneh berulang kali di depan kamar jenazah pada tengah malam.

Peristiwa tersebut membuat Park Min Seok diliputi ketakutan dan mulai mempertanyakan kejadian yang sebenarnya berlangsung di rumah sakit itu.

Sinopsis New Recruit: The Movie, Liburan Berubah Menjadi Horor Menyeramkan

Film ini memiliki judul lengkap New Recruit: The Movie – A Ghost Lives in the Military Hospital.

Ceritanya mengikuti para karakter dari serial New Recruit yang masuk ke rumah sakit militer dengan harapan mendapatkan waktu istirahat yang menyenangkan.

Namun, tempat yang awalnya mereka anggap sebagai lokasi ideal untuk beristirahat justru menyimpan berbagai rumor menyeramkan. Mereka kemudian berusaha mengungkap misteri di balik kejadian aneh yang terjadi di rumah sakit tersebut.

Berbeda dari serialnya yang banyak mengambil latar unit militer Shinhwa, film ini memindahkan cerita ke rumah sakit angkatan bersenjata. Perubahan latar tersebut menghadirkan perpaduan komedi militer dengan unsur horor dan misteri.

Daftar Pemain dan Jadwal Tayang

New Recruit: The Movie menghadirkan sejumlah pemeran dari semesta serial New Recruit, antara lain:

Kim Min Ho sebagai Park Min Seok.

Nam Tae Woo sebagai Choi Il Gu.

Kim Yo Han sebagai Moon Bit Na Ri.

Lee Jung Hyun sebagai Kang Chan Seok.

Jeon Seung Hun sebagai Lim Da Hye.

Kim Hyun Kyu sebagai Sung Yoon Mo.

Ryu Kyung Soo sebagai Yoo Jae Hoon.

Film New Recruit: The Movie dijadwalkan tayang di bioskop Korea Selatan pada 30 Desember 2026.