100 Days of Lies.

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PONTIANAK POST - Drama Korea 100 Days of Lies (100 Days of Deception) membuktikan kisah perjuangan kemerdekaan Korea Selatan mampu menarik perhatian penonton internasional, termasuk Jepang. Serial tvN yang dibintangi Kim Yoo Jung dan Park Jin Young itu mencatatkan performa kuat di Korea Selatan sekaligus masuk jajaran 10 besar Netflix di 22 negara.

Rating 100 Days of Lies Tembus 10,7 Persen

Advertisement Berlatar Gyeongseong (kini Seoul) pada 1932, 100 Days of Lies mengangkat kisah Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung), pencopet yang menyusup sebagai mata-mata ke kantor pemerintahan kolonial Jepang di Korea.

Di sana, ia berhadapan dengan Kim Tae Woong (Park Jin Young), seorang penerjemah elite di kantor tersebut. Cerita ini memadukan romansa dan intrik spionase dengan latar perjuangan kemerdekaan Korea.

Drama tersebut tayang perdana pada 10 Oktober dengan rating nasional 5,3 persen berdasarkan data Nielsen Korea untuk rumah tangga berbayar.

Popularitasnya terus meningkat hingga mencapai 10,7 persen pada episode ke-10. Pada episode ke-12, serial ini masih mempertahankan rating dua digit sebesar 10,4 persen.

100 Days of Lies juga memuncaki daftar popularitas drama televisi Good Data Corporation selama empat pekan berturut-turut.

Di Netflix, serial ini menempati posisi keempat dalam daftar global 10 besar serial televisi nonbahasa Inggris dan masuk Top 10 di 22 negara. Drama tersebut juga meraih penghargaan utama kategori konten siaran pada 2026 Next-Generation Media Festival, 11 November.

Sukses di Jepang Meski Mengangkat Sejarah Sensitif

Keberhasilan 100 Days of Lies di Jepang menjadi salah satu sorotan karena drama tersebut mengangkat perjuangan kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang.

Pasar Jepang memiliki peran penting bagi industri hiburan Korea. Pada 2024, Jepang menyumbang 23,8 persen dari total ekspor program siaran Korea Selatan senilai 611,58 juta dolar AS.

Angka tersebut menjadikan Jepang pasar ekspor terbesar, melampaui Amerika Serikat sebesar 19 persen dan Singapura sebesar 5,2 persen.

Sebelum penayangan perdana, produser disebut sempat mengkhawatirkan respons penonton Jepang terhadap tema sejarah yang diangkat. Namun, berdasarkan data FlixPatrol, 100 Days of Lies berhasil masuk daftar 10 besar serial televisi Netflix Jepang di posisi kesepuluh pada 13 Oktober, tiga hari setelah penayangan perdananya.

Meski muncul sejumlah tanggapan negatif terhadap tema sejarah, penampilan para aktor, kemampuan berbahasa Jepang, dan kualitas produksi drama tersebut turut mendapat apresiasi.

Drama Orisinal 16 Episode dengan Proses Pengembangan Lima Tahun

100 Days of Lies juga menarik perhatian karena hadir sebagai drama orisinal dengan 16 episode di tengah kecenderungan industri yang semakin mengandalkan adaptasi webtoon, novel web, pembuatan ulang, dan serial berdurasi lebih pendek.

Penulis Ryu Bo Ri mengembangkan cerita tersebut selama sekitar lima tahun. Ia membalik pola cerita spionase yang lazim dengan menempatkan mata-mata dari kelompok perlawanan di dalam kantor pemerintahan kolonial Jepang.

Profesi Kim Tae Woong sebagai penerjemah elite juga menjadi perangkat cerita yang menghubungkan intrik spionase dengan lingkungan kekuasaan.

Tokoh utama Lee Ga Kyung bukan digambarkan sebagai pejuang kemerdekaan yang sejak awal memiliki idealisme besar. Ia merupakan pencopet yang terbiasa bertahan hidup dan perlahan mulai memahami penderitaan orang lain.