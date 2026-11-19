The Remarried Empress.

Advertisement

PONTIANAK POST - Aktris Korea Selatan Shin Min A mendapat pujian dari sejumlah media internasional berkat penampilannya sebagai Permaisuri Navier dalam serial Disney+ The Remarried Empress. Aktingnya dinilai berhasil menghadirkan pergulatan emosi Navier di tengah pengkhianatan suaminya dan tanggung jawab sebagai seorang permaisuri.

Pujian tersebut muncul setelah episode 7 dan 8 dirilis pada 18 November. Kedua episode itu menampilkan penderitaan Navier yang tersisih oleh suaminya, Kaisar Sovieshu, tetapi tetap berusaha menjalankan kewajibannya.

Advertisement Akting Shin Min A Tuai Pujian Media Amerika dan Kanada

Salah satu adegan yang mendapat perhatian memperlihatkan Navier kehilangan kekuatan setelah mendengar Sovieshu menyatakan keinginannya untuk menceraikannya.

Shin Min A menggambarkan kehancuran emosional karakter tersebut melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh tanpa perlu banyak dialog.

Media Amerika Serikat, Collider, memuji kemampuan Shin Min A menyampaikan ketulusan Navier melalui berbagai momen keterpurukan emosional. Penampilannya dinilai membuat penonton benar-benar peduli dan mendukung karakter tersebut.

Sementara itu, media Kanada, ScreenRant, menyoroti intrik istana yang memberikan ruang bagi Shin Min A untuk memperlihatkan rentang emosi yang luas.

ScreenRant menilai penampilannya begitu kuat sehingga penonton ikut merasakan emosi yang dialami Navier.

Navier Tetap Mengutamakan Tanggung Jawab sebagai Permaisuri

Pada akhir episode 8, Navier mengambil keputusan untuk memimpin delegasi Kekaisaran Timur dalam upacara penobatan di Kerajaan Barat.

Keputusan itu diambil untuk menunjukkan kedudukan dan kehormatan Kekaisaran Timur, meskipun Navier sedang menghadapi luka pribadi akibat pengkhianatan suaminya.

Sikap tersebut memperlihatkan keteguhan Navier dalam menempatkan tanggung jawab sebagai permaisuri di atas persoalan pribadinya.

Media Anime News Network juga memberikan perhatian khusus pada interaksi halus Navier dengan karakter Queen. Media tersebut menyebut pertukaran adegan keduanya sebagai salah satu bagian terbaik dalam serial ini.

Pujian lain datang dari kritikus film dan televisi Screen Talk By MVH. Shin Min A dinilai memiliki kehadiran kuat yang membuat karakternya dihormati, dengan akting yang matang dan cermat.

The Remarried Empress Tayang Setiap Rabu

The Remarried Empress diadaptasi dari novel web dan webtoon populer berjudul sama.

Serial ini mengikuti kisah Permaisuri Navier yang terluka akibat pengkhianatan suaminya. Di tengah konflik rumah tangga dan intrik kerajaan, Navier berjuang mempertahankan kedudukannya.

Shin Min A beradu akting dengan Joo Ji Hoon yang memerankan Kaisar Sovieshu.