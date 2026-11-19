Pierce Brosnan dan Robert Pattinson. (Variety)

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PONTIANAK POST - Aktor Pierce Brosnan menyambut positif penunjukan Robert Pattinson sebagai pemeran terbaru James Bond atau 007. Mantan pemeran agen rahasia Inggris itu menyampaikan dukungannya melalui unggahan media sosial sekaligus mengenang pengalaman bekerja bersama Pattinson.

Brosnan, yang memerankan James Bond dalam empat film pada 1995–2002, menyampaikan ucapan selamat melalui Instagram pada Rabu (18/11).

Advertisement “Robert, selamat datang di dunia Bond. Kamu akan menjadi luar biasa,” tulis Brosnan dalam pesannya.

Ia juga mengenang kebersamaan mereka saat membintangi film Remember Me pada 2010. Brosnan mengaku senang menyaksikan perkembangan karier Pattinson dan berbagai karya yang telah dihasilkannya.

“Merupakan kebahagiaan melihatmu membangun karya yang luar biasa dan terus berkembang. Nikmati perjalanan ini,” lanjut Brosnan.

Sejumlah Bintang Ikut Sambut Robert Pattinson

Dukungan Brosnan menambah deretan ucapan selamat dari sejumlah aktor Hollywood kepada Pattinson.

Sebelumnya, Elizabeth Debicki, lawan main Pattinson dalam film Tenet, serta Rami Malek yang pernah menjadi penjahat dalam film James Bond, juga menyampaikan ucapan selamat atas peran baru tersebut.

Penunjukan Pattinson sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai aktor yang akan menggantikan pemeran James Bond sebelumnya.

Sejumlah nama sempat masuk dalam perbincangan, antara lain Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult, Josh O'Connor, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson, hingga Harry Styles.

Film James Bond mendatang akan disutradarai Denis Villeneuve dan diproduksi Amazon MGM.

Pierce Brosnan Sempat Enggan Menebak Pemeran James Bond Baru

Sebelum pengumuman pemeran terbaru 007, Brosnan sempat berbicara mengenai proses pemilihan James Bond dalam wawancara dengan The Times pada September.

Saat itu, ia memperkirakan pemeran baru kemungkinan merupakan sosok yang belum dikenal luas publik.

Brosnan juga menyebut banyak aktor bagus yang berpeluang mendapatkan peran tersebut. Namun, ia memilih tidak menyebut nama tertentu karena khawatir komentarnya akan memicu spekulasi.