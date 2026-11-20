Grup musik legendaris Guns N’ Roses.

PONTIANAK POST - Grup rock asal Amerika Serikat, Guns N’ Roses, akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 21 November 2026. Kedatangan band yang digawangi Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan itu menandai delapan tahun sejak penampilan terakhir mereka di Tanah Air.

Advertisement Konser tersebut dipromotori Rajawali Indonesia dengan dukungan Bale by BTN. Pertunjukan di Jakarta menjadi bagian dari rangkaian tur dunia Guns N’ Roses 2026 yang juga mencakup sejumlah negara di kawasan Amerika, Eropa, dan Kanada.

Bale by BTN Dukung Konser Guns N’ Roses

SEVP Digital Business BTN Thomas Wahyudi mengatakan, kemitraan melalui Bale by BTN merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung industri kreatif dan pariwisata Indonesia.

Advertisement Menurut dia, kolaborasi tersebut diharapkan memberikan pengalaman hiburan kelas dunia sekaligus akses eksklusif bagi nasabah BTN.

"Melalui Bale by BTN, pihak bank berkomitmen untuk terus mendukung industri kreatif dan pariwisata di Indonesia dengan menghadirkan pengalaman hiburan kelas dunia bagi masyarakat," ujar Thomas dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (19/11).

"Kemitraan ini diharapkan tidak hanya memberikan akses eksklusif bagi para nasabah untuk menyaksikan penampilan spektakuler Guns N’ Roses, tetapi juga semakin memperkuat posisi BTN dalam ekosistem gaya hidup digital yang memberikan nilai tambah bagi seluruh nasabah," tambahnya.

Pendiri Rajawali Indonesia Anas Alimi menilai kembalinya Guns N’ Roses menunjukkan besarnya potensi pasar pertunjukan musik langsung di Indonesia. Kehadiran musisi internasional juga dinilai memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi konser dunia.

Ia berharap penyelenggaraan konser tersebut berkontribusi terhadap perkembangan industri kreatif, pariwisata, dan perekonomian lokal.

Direktur Utama Rajawali Indonesia Tovic Raharja menambahkan, konser ini menjadi kesempatan untuk menghadirkan kembali salah satu grup rock dunia kepada penggemar di Indonesia.

Guns N’ Roses Siapkan Produksi Konser Berskala Internasional

Penyelenggara menjanjikan produksi berskala internasional dengan desain panggung spektakuler serta deretan lagu populer yang dikenal penggemar musik rock lintas generasi.

Selain itu, Guns N’ Roses sebelumnya merilis dua single terbaru, yakni “Nothin’” dan “Atlas”. Kedua lagu tersebut menjadi karya terbaru mereka sejak 2023, dengan karakter musikal berbeda.

“Atlas” menghadirkan energi rock yang intens, sedangkan “Nothin’” mengusung nuansa lebih emosional.