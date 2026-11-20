Grup musik legendaris Guns N’ Roses.

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PONTIANAK POST - Sembilan gitaris legendaris Indonesia yang tergabung dalam proyek musik 9 Dewa Gitar akan tampil sebagai pembuka konser Guns N’ Roses World Tour Jakarta 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, pada 21 November 2026.

Proyek yang digagas promotor Rajawali Indonesia itu mempertemukan musisi lintas generasi yang dikenal melalui perjalanan mereka bersama sejumlah grup musik rock Tanah Air.

Advertisement Sembilan gitaris tersebut adalah Ian Antono dari God Bless dan Gong 2000, Eet Sjahranie (Edane), John Paul Ivan (Boomerang), Dewa Budjana (GIGI), Totok Tewel (Elpamas), Edi Kemput (Grass Rock), Pay Burman (Slank dan BIP), Azis MS (Jamrud), serta Rhoma Irama (Soneta).

Gagasan 9 Dewa Gitar Muncul Saat Kurasi Musisi

Founder Rajawali Indonesia Anas Alimi mengatakan, gagasan menghadirkan 9 Dewa Gitar muncul ketika promotor mengkurasi musisi Indonesia untuk mengisi posisi penampil pembuka konser grup rock asal Amerika Serikat tersebut.

"9 Dewa Gitar ini tercetus saat saya dalam proses memilih dan mengkurasi musisi Indonesia untuk opening act, banyak sekali opsinya. Jadi saya pilih untuk menyandingkan sembilan gitaris legendaris di industri musik Indonesia. Saya berikan ruang untuk mereka pilih kombinasi lagunya, agar apa yang ditampilkan memang benar-benar lahir dari ruang latihan mereka," ujar Anas dalam keterangan resmi, Jumat.

Menurut Anas, para gitaris diberi ruang untuk menentukan kombinasi lagu yang akan dibawakan. Dengan demikian, penampilan tersebut diharapkan lahir dari proses latihan dan kolaborasi para musisi.

Libatkan Vokalis dan Musisi Lintas Generasi

Pertunjukan 9 Dewa Gitar juga akan melibatkan sejumlah musisi lain dari berbagai generasi.

Rere Reza dari Grass Rock akan mengisi posisi drum, Shadu Rasjidi dari DeadSquad dan Infernal Lamentations memainkan bass, serta Rio Ricardo sebagai pemain keyboard.

Sementara itu, posisi vokalis akan diisi Roy Jeconiah dari Boomerang, Achmad Albar dari God Bless, dan Krisyanto dari Jamrud.

Kehadiran sembilan gitaris tersebut menjadi salah satu pertunjukan spesial dalam rangkaian konser Guns N’ Roses di Jakarta. Mereka berasal dari berbagai generasi dan turut mewarnai perjalanan musik rock Indonesia, terutama pada era 1980-an hingga 1990-an.

Tiket Konser Guns N’ Roses Jakarta 2026

Konser Guns N’ Roses World Tour Jakarta 2026 dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, pada 21 November 2026.

Tiket konser dapat diperoleh melalui platform Loket.com dan fitur Lifestyle pada aplikasi Bale by BTN.